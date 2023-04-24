平溪東勢土地公神像換金身 繼續守護地方

平溪東勢國小旁有一間土地公廟，是在地耆老和校友們的兒時回憶，身為校友和里長的李明宏，特地自掏腰包將已經老舊的神像換新裝，重新以金身姿態供奉，讓土地公香火鼎盛，繼續守護聚落。

東勢里里長李明宏說，平溪東勢國小旁的土地公廟，在里長小時候念書時就有，在後來開闢道路後，就一直在現在這個位置，但是幾十年下來都是過路客參拜，無人管理維護，因此兩年前里長特地接管，將裡頭包括土地公像等六尊神像都送到宜蘭換金身。

走進這座土地公廟裡，就可以看到金光閃閃的幾尊神像，有里長的用心維護下，包括廟的建物也做了整修，加上新的觀景平台，讓整體環境更舒適，也讓東勢國小旁的土地公廟能夠香火鼎盛，在地文化也繼續傳承下去。

在地居民也說，這座土地公廟至少也有一甲子的歷史，也是陪伴東勢國小的校友度過國小學生生活，不少校友在每年土地公誕辰，都會特地回來慶祝，重拾往日回憶。