曾為日治時期大商會 華南銀行城內分行登錄文資

近百年前，台北市城中地區出現一場由民間發動造街行動「京町改築」，重要推手之一「近藤商會」台北支店則是現在華南銀行城內分行。台北市文資會今天審議後決定給予文資身分。

根據台灣歷史資源經理學會調查，中正區博愛路93號建物原本是建於1927年的「近藤商會台北支店」，本體是一棟鋼筋混凝土造的3層樓建築，還有陸續增建的後棟辦公室，是「前店後住」的和洋混和建物，且內部裝潢華美，無論在建築尺度或形式都是當時代表性建物。

不僅建築本身具有都市發展史意義，學會介紹，近藤商會更是日治時期重要商會之一，從事酒類代理進口業務之餘，成員還參與了政治工作，提供融資並協助遊說地主，推動由下而上的造街行動「京町改築」，讓城中街區在當時獲得「新銀座」稱號。

學會指出，調查顯示，近藤商會店鋪約從1947年開始就由華南銀行使用至今，有完整、詳細的史料且產權單一，有利於未來進行修復及再利用計畫。

這棟建築被提報文資審議後，台北市文化局文資委員會3度前往現勘，認為這棟建物雖然外觀有所更動，但仍保持大致原貌，具文化資產潛力，建議登錄為歷史建築，並在今天送入大會審議。

華南銀行代表在會中表示，此建物現為華南銀行城內分行行舍，內部已經經過多次裝修，跟現代建築沒什麼差異，沒有保留特殊歷史建築元素，且會需要隨時修繕、維護以提供客戶良好服務品質，所以為了保持財產管理彈性，不同意登錄為歷史建築。

不過，文資委員投票後全數同意登錄此建物為歷史建築。多名文資委員提醒，文化局目前有多起文資訴願及訴訟案與華南銀行相關，應在登錄理由及法源依據上審慎處理，避免給予華南銀行再度興訟機會。

台北市文化局副局長田瑋會後接受媒體聯訪表示，針對華南銀行所有的濟南路三段50號歷史建築身分，雙方已打過2次官司，所以這次審議相當謹慎，在委員全數同意下確認這棟建物的身分及價值後，會把每一個登錄理由及其法律依據都寫清楚。

華南銀行代表則說，收到文化局的行政處分書後將啟動公司內部作業流程，再確認是否提出行政救濟。