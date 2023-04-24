新店秀朗橋LED燈具換裝工程 26日起夜間車輛須改道

新北秀朗橋為連接新店與中和的要道，為提升橋上路燈照明，新北養工處自4月26日至5月4日每日夜間執行LED燈具換裝工程，屆時將分階段封閉匝道及車道施工，用路人須配合交維人員指揮改道行駛。

養工處指出，新店區秀朗橋橫跨新店溪，為連接新店與中和之交通要道，平時車流量頗多，為有效減少城市能源使用量及降低維護經費，因此規畫更換94盞LED燈具，讓夜間照明更加明亮，也為市民打造低碳生活環境。

養工處說明，這次LED燈具更換工程分4階段進行，每天晚間11時至隔日上午6時施工，請用路人配合交維引導行。第1階段4月26至27日，封閉秀朗橋下環河路汽車匝道（往新店及台北方向），用路人下橋後左轉中正路通行。

第2階段4月28至29日，封閉秀朗橋機車道（往新店方向），請用路人改走新北環快（永和安康段），並於安和路3段迴轉後銜接中安大橋通行。

第3階段5月1至2日，封閉秀朗橋機車道（往中和方向），請用路人改行駛溪園路銜接中安大橋通行。第4階段5月3至4日，封閉秀朗橋環河路上橋匝道（往中和方向），請用路人改由秀朗橋主橋段通行。