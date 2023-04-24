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民眾再憂汛期來臨淹大水 新北召開整備會通盤檢視

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北今年3月30日召開汛期前防汛整備會議。圖／新北水利局提供
新北今年3月30日召開汛期前防汛整備會議。圖／新北水利局提供

汛期來臨，新北不少民眾憂心低窪地區再淹大水，新北水利局表示，近年已改善56處積淹水點，目前也已經檢視轄內下水道及抽水設施等，且有智慧防汛平台即時監看水情。另外，今年已發包災修廠商，同時也備好砂包、太空包及移動式抽水機組。

民眾表示，去年五月汛期開始就有淹水情況，尤其一些鄰近河道及低窪地區，水淹上來不只要移車，有些更是直接影響汽機車通行，同時也擔心山區因為豪大雨而有土石滑落情況。

水利局表示，近年已改善完成15區56處積淹水點，大幅降低積淹水狀況；面對今年5至11月汛期的來臨仍嚴陣以待，除於3月1日起派員24小時監視水情外，3月30日也召開汛期前防汛整備會議。

會議通盤檢視轄內分洪道、17區101處低地排水設施及周邊雨水下水道設施，且對於84座抽水站、345台抽水機組，啟動31座抽水站提早溫機啟抽、破堤施工案件檢查，並滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、優先疏散弱勢、防汛備料清點等。

水利局長宋德仁表示，新北藉由智慧防汛平台系統即時監看水情，手機上就能查詢地方淹水感測數據、雨水下水道水位計數據、雨量站、CCTV（即時影像）等資料，也結合人工智慧判斷是否積淹水，並立即由LINE機器人（水情小幫手）發出警示。

水利局提到，今年度已發包災修廠商，並備有約6萬595包砂包、太空包共637個及新型L型防洪版454片。另外，針對地勢低窪及易積水處設置大中小型移動式抽水機組共30台以維因應。

水利局還說，同時也與各區公所持續溝渠、箱涵、下水道清淤工作，對全市735公里之雨水下水道完成巡檢。另外，也創立積淹水群組及志工群組，讓新北偵水志工、各區公所承辦人員及局內人員增進三向溝通管道。

新北以智慧防汛平台監看進行相關數據判讀。圖／新北水利局提供
新北以智慧防汛平台監看進行相關數據判讀。圖／新北水利局提供
偵水志工於降雨初期進行進水口落葉排除。圖／新北水利局提供
偵水志工於降雨初期進行進水口落葉排除。圖／新北水利局提供
技師透水保水設施檢查。圖／新北水利局提供
技師透水保水設施檢查。圖／新北水利局提供
新北於易積淹水點佈設移動式抽水機佈設。圖／新北水利局提供
新北於易積淹水點佈設移動式抽水機佈設。圖／新北水利局提供
去年五月新北午後強降雨，全市共11處積淹水，其中淡水中正路一段忠烈祠前道路遭淹沒，最深淹到小腿肚，影響交通。圖／民眾提供
去年五月新北午後強降雨，全市共11處積淹水，其中淡水中正路一段忠烈祠前道路遭淹沒，最深淹到小腿肚，影響交通。圖／民眾提供
LINE機器人（水情小幫手）影像辨識及淹水推播。圖／新北水利局提供
LINE機器人（水情小幫手）影像辨識及淹水推播。圖／新北水利局提供

淹水 水利局 新北

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