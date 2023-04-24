快訊

公股銀行成綠營禁臠！王鴻薇爆合庫AMC變蔡見興家族金庫「放款數十億給親友」

「嗨！營業中2」驚爆集體請辭！姚元浩、鬼鬼全不幹了

摩鐵棄屍2少女、再約傳播妹繼續開毒趴 男依「毒品、遺棄致死罪」送辦

新北旅宿評選今開跑首納「低碳友善」 供民眾更多選擇

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
111年新北市魅力民宿-神隱之森民宿。圖／新北觀旅局提供
111年新北市魅力民宿-神隱之森民宿。圖／新北觀旅局提供

新北幅員遼闊，有都會區也有自然美景，觀光資源豐富，常吸引不少旅客造訪，而為激勵旅宿更高服務水準，持續辦理旅宿評選活動，今年並首度納入「低碳友善」加分項目，免報名費鼓勵業者報名，也給民眾更多更精緻的選擇。

觀旅局說明，為持續促進及激勵旅宿業服務水準，即起至5月5日止，受理業者報名「新北市優良旅館及魅力民宿評選」，且不收評選費及標識費，免費報名，藉由專業評選委員團隊至受評業者營業現場考核，並將評選結果提供國內外旅客做為選擇投宿之依據。

觀旅局指出，去年度以硬體設施及軟體服務、自我特色及服務品質等評分；今年為響應「低碳永續」、「綠色旅遊」等趨勢，評選首次納入「低碳友善」加分項目，其他加分項目部分包括親子友善、宗教友善、寵物友善、科技友善、樂齡友善、身障友善、健康友善、旅服友善、餐飲友善等共計10項；民宿則包含落實環保政策、民宿管理培訓、熱心社會公益、落實社區參與及優質獲獎紀錄共5個項目。

另外，為強化與交通部觀光局「星級旅館」及「好客民宿評鑑制度」接軌，凡是獲交通部觀光局星級旅館3星級以上，且於存續期間內的旅館業者，可直接申請轉換優良旅館獎牌；另獲交通部觀光局好客民宿，且於存續期間內的民宿，則可申請轉換魅力民宿獎牌。

觀旅局長楊宗珉表示，獲獎的業者除能透過官方平台宣傳外，也將優先推薦為新北旅客踩線點及局內主辦活動的周邊旅宿名單，提高曝光；下半年也將舉辦記者會及交流會做一連串宣傳。另外，也推「金好住」想住哪就送哪連續抽獎活動，吸引民眾至獲獎的旅館民宿住宿。

110、111年新北市優良旅館名單。圖／新北觀旅局提供
110、111年新北市優良旅館名單。圖／新北觀旅局提供
111年新北市優良旅館金獎業者-板橋凱撒大飯店。圖／新北觀旅局提供
111年新北市優良旅館金獎業者-板橋凱撒大飯店。圖／新北觀旅局提供
111年新北市優良旅館金獎業者-私客創旅。圖／新北觀旅局提供
111年新北市優良旅館金獎業者-私客創旅。圖／新北觀旅局提供
111年新北市魅力民宿名單。圖／新北觀旅局提供
111年新北市魅力民宿名單。圖／新北觀旅局提供

民宿 觀光局

延伸閱讀

打卡新亮點！ 新北「新月橋月兔」降臨與巨型月球作伴 主要用途曝光

侯友宜越洋下令掃黑影片挨批 新北：惡意曲解

蔡總統與侯友宜在新北藥師公會活動尬場 感恩藥師付出

新北跆拳道表現優異 搶下3國手名額

相關新聞

大巨蛋球場沒有啦啦隊應援區？ 遠雄：一、三壘有設置平台

遠雄大巨蛋遭到外界質疑，球場沒有啦啦隊的應援區域，對此遠雄副總經理楊舜欽回應，大巨蛋球場在一、三壘部分都有平台提供應援，...

大巨蛋快孵出 球迷發現少這區：不會今年落成明年又要整修？

大巨蛋目標年底營運，蛋體內部照片陸續曝光，包括人工草皮、大螢幕等引發熱烈討論，再度有網友在臉書貼出大巨蛋內部照片表示，發...

鶯歌老街停車場假日回堵變1線道 卓冠廷嘆陳年問題

新北市鶯歌老街是假日遊客造訪景點之一，但議員卓冠廷指出，停車場假日排隊大回堵是陳年問題，不見改善，甚至車輛為超車，跨越雙...

陽光行動回響／二殯改建憂塞車 李四川出手了：要求聯外道路提前7月底完工

台北市第二殯儀館改建工程，原本預計聯外道路8月通車，不過副市長李四川今天一早在臉書貼文表示，聯外道路應該會在他要求今年7...

公托候補破百人 業者不續辦家長憂

台北市有81家公托，入學申請總是大排長龍，候補逾百人。近期卻有社區公托合約已到期，社會局招標卻2度流標，承辦機構承諾托育...

新北大工程頻流標 政院：標案太集中

新北力推多項大型工程，但近來受缺工缺料影響，地下停車場、捷運工程等建設卡關延宕，平均流標4次已成常態。新北採購處指中央編...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦