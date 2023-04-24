新北旅宿評選今開跑首納「低碳友善」 供民眾更多選擇

新北幅員遼闊，有都會區也有自然美景，觀光資源豐富，常吸引不少旅客造訪，而為激勵旅宿更高服務水準，持續辦理旅宿評選活動，今年並首度納入「低碳友善」加分項目，免報名費鼓勵業者報名，也給民眾更多更精緻的選擇。

觀旅局說明，為持續促進及激勵旅宿業服務水準，即起至5月5日止，受理業者報名「新北市優良旅館及魅力民宿評選」，且不收評選費及標識費，免費報名，藉由專業評選委員團隊至受評業者營業現場考核，並將評選結果提供國內外旅客做為選擇投宿之依據。

觀旅局指出，去年度以硬體設施及軟體服務、自我特色及服務品質等評分；今年為響應「低碳永續」、「綠色旅遊」等趨勢，評選首次納入「低碳友善」加分項目，其他加分項目部分包括親子友善、宗教友善、寵物友善、科技友善、樂齡友善、身障友善、健康友善、旅服友善、餐飲友善等共計10項；民宿則包含落實環保政策、民宿管理培訓、熱心社會公益、落實社區參與及優質獲獎紀錄共5個項目。

另外，為強化與交通部觀光局「星級旅館」及「好客民宿評鑑制度」接軌，凡是獲交通部觀光局星級旅館3星級以上，且於存續期間內的旅館業者，可直接申請轉換優良旅館獎牌；另獲交通部觀光局好客民宿，且於存續期間內的民宿，則可申請轉換魅力民宿獎牌。