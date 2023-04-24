新北旅宿評選今開跑首納「低碳友善」 供民眾更多選擇
新北幅員遼闊，有都會區也有自然美景，觀光資源豐富，常吸引不少旅客造訪，而為激勵旅宿更高服務水準，持續辦理旅宿評選活動，今年並首度納入「低碳友善」加分項目，免報名費鼓勵業者報名，也給民眾更多更精緻的選擇。
觀旅局說明，為持續促進及激勵旅宿業服務水準，即起至5月5日止，受理業者報名「新北市優良旅館及魅力民宿評選」，且不收評選費及標識費，免費報名，藉由專業評選委員團隊至受評業者營業現場考核，並將評選結果提供國內外旅客做為選擇投宿之依據。
觀旅局指出，去年度以硬體設施及軟體服務、自我特色及服務品質等評分；今年為響應「低碳永續」、「綠色旅遊」等趨勢，評選首次納入「低碳友善」加分項目，其他加分項目部分包括親子友善、宗教友善、寵物友善、科技友善、樂齡友善、身障友善、健康友善、旅服友善、餐飲友善等共計10項；民宿則包含落實環保政策、民宿管理培訓、熱心社會公益、落實社區參與及優質獲獎紀錄共5個項目。
另外，為強化與交通部觀光局「星級旅館」及「好客民宿評鑑制度」接軌，凡是獲交通部觀光局星級旅館3星級以上，且於存續期間內的旅館業者，可直接申請轉換優良旅館獎牌；另獲交通部觀光局好客民宿，且於存續期間內的民宿，則可申請轉換魅力民宿獎牌。
觀旅局長楊宗珉表示，獲獎的業者除能透過官方平台宣傳外，也將優先推薦為新北旅客踩線點及局內主辦活動的周邊旅宿名單，提高曝光；下半年也將舉辦記者會及交流會做一連串宣傳。另外，也推「金好住」想住哪就送哪連續抽獎活動，吸引民眾至獲獎的旅館民宿住宿。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言