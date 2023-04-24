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鶯歌老街停車場假日回堵變1線道 卓冠廷嘆陳年問題
新北市鶯歌老街是假日遊客造訪景點之一，但議員卓冠廷指出，停車場假日排隊大回堵是陳年問題，不見改善，甚至車輛為超車，跨越雙黃線逆向行駛，險象環生。卓說，經會勘鶯歌國小將放置告示牌及交通錐，提醒駕駛人改道，交通局則規畫設置「剩餘停車位」電子告示，避免造成回堵。
卓冠廷說，鶯歌國小停車場的出入口位在育英街上，每逢假日中午過後12點至下午3點，因為場內客滿導致外面車輛沿著育英街排隊，造成車輛回堵到建國路口，同慶里長張素燕向他反映，因育英街只有2線道，車輛一排隊，後方車輛為超車，跨越雙黃線逆向行駛，險象環生，在地居民出入困難，還因此被開單。
卓說，經與交通局、三峽分局以及鶯歌國小會勘，因育英街寬度不足9公尺，無法設置三個車道，但鶯歌國小將會放置「車輛已滿」告示牌及交通錐，交通局規畫設置「剩餘停車位」電子告示，三峽分局也將參考鶯歌國小停車場假日尖峰時段，調整假日交警勤務，協助引導車輛避免造成回堵。
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