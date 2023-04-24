二殯改建憂塞車 李四川出手了：要求聯外道路提前7月底完工

台北市第二殯儀館改建工程，原本預計聯外道路8月通車，不過副市長李四川今天一早在臉書貼文表示，聯外道路應該會在他要求今年7月底完工，先行通車，以改善現有的交通問題。

李四川也說，二殯工程也在趕工中，他希望在9月底能取得部分使用執照，讓冰屜及部分禮廳能先行使用，今年底整個工程能順利完工取得使用執照。

北市議會民政部門質詢、民政委員會上周會議時，多位議員關心二殯周邊交通，李四川今在臉書貼文說，他再次勘查二殯及其聯外道路工程，也給現場的施工團隊加油打氣。針對議員、周邊里長關心的二殯改建試營運後的可能塞車問題，李四川說，聯外道路應該會在他要求今年7月底完工，先行通車，以改善現有的交通問題。