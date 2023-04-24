大巨蛋快孵出 球迷發現少這區：不會今年落成明年又要整修？

大巨蛋目標年底營運，蛋體內部照片陸續曝光，包括人工草皮、大螢幕等引發熱烈討論，再度有網友在臉書貼出大巨蛋內部照片表示，發現大巨蛋設計跟施工，都是很久以前就開始的，發現「好像沒有啦啦隊的應援區域欸...」，「不會今年落成明年又要整修吧」。

此網友貼文一出，也引發其他網友留言，有人說「講到重點...」，不過也有網友說「啦啦隊不是重點，球員才是重點。」

一名網友在臉書貼出大巨蛋內部照片，並且貼文表示，大巨蛋就快孵出來了，近期也開始有一些內部的照片曝光，包含大螢幕跟人工草皮都成為話題，「說真的，很期待....」，不過這名網友也說，大巨蛋的設計跟施工都是很久以前就開始的，看了一些照片，發現好像沒有啦啦隊的應援區域欸，不會今年落成明年又要整修吧。

底下也湧入上百篇網友留言，有網友說「講到重點了」，不過也有網友留言「沒有應援區很好啊，安靜一點，而且以為職棒會進駐喔，笑死」、「現在連由哪一隊認養當主場都還不知，哪來的應援啦啦隊的課題」。

還有網友說「20年前是沒有啦啦隊應援的，誰跟你大巨蛋打球，想也知道是開演唱會用的」，還有網友說，「啦啦隊不是重點，球員才是重點」，「大巨蛋設計是參考美日的，啦啦隊應援是台灣特有，所以建築師沒有這種概念....。」