樹林樂活鐵馬行響應環保減碳 抽自行車等百項好禮
新北市樹林區體育會舉辦第14屆樂活樹林鐵馬行活動，新北市副市長朱惕之、樹林區體育會理事長洪佳君、體育總會榮譽理事長黃志雄、碳排交易之父李堅明及知名COSER一同參與，活動規畫減碳任務，完成任務者可換取桌上型盆栽，響應綠能環保，並抽出百項獎品。
朱惕之表示，新北市2016年推動動健康計畫，讓民眾能夠自我簡易檢測運動紀錄，隨後強化自我管理及持續運動的意願，衛生局今也設攤協助民眾安裝新北動健康APP，為今天的活動設計了鹿角溪濕地大步走路線，讓民眾體驗。
洪佳君表示，樹林鐵馬行今年邁入第14屆，活動的宗旨是響應環保，每年的世界地球日開啟減塑運動，今年加入了樂活減碳地圖活動，讓車友在體驗闖關時，了解生活周遭綠能環保的重要性。
車友們說，每年春季最期待的戶外運動活動就是「樂活樹林鐵馬行」，一騎幾十年，也認識許多志同道合、熱愛鐵馬的朋友一同參加活動，騎著心愛的鐵馬與車友們暢遊河堤，在緊湊步調生活中享受片刻慢活。
今年主辦單位今年為了提倡節能減碳、永續地球的理念，規畫減碳任務，完成任務者可換取桌上型盆栽，響應綠能環保。活動尾聲抽出百項獎品，回饋樹林體育會鐵馬行車友，最大獎是價值逾萬元高級自行車，中獎民眾直呼「實在太開心了」，未來會繼續支持單車運動，「用行動作環保、愛地球」。
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