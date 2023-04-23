李四川拋「鐵皮屋換彩色光電板」 北市：研議朝定點試辦

因應淨零碳排議題，台北市副市長李四川今天在臉書拋出，「如果台北市屋頂的鐵皮，換成彩色的光電板，鳥瞰台北市市容，是不是會更美？」引發網路兩派意見論戰，台北市政府發言人殷瑋表示， 北市府希望透過更多公民討論，與各界充分溝通，因應淨零碳排，市府也研議朝定點試辦方式，讓鐵皮屋換成太電板，目前仍在討論階段。

副市長李四川說，他上周接待葡萄牙國會議員來訪，葡萄牙的再生能源高達50%，因為它們的日照很長，台北市如果能將市區屋頂鐵皮，全部換成彩色的光電板，這樣不但可以產生綠能源，還可以改變市容。

李四川也提到，2050年台北市要達到淨零排碳，這也是國家的政策。從今天起，應從食衣住行育樂開始綠生活、綠家園、綠建築.....，每一個人從自己生活改變，台北市才能蛻變，大家一起來投資我們的地球。

殷瑋表示，因應淨零碳排論壇拋出的政策構想，北市府也期待透過公民社會溝通，跟各界有充分討論機會，北市府也會研議能否能從定點試辦開始，包括能源、城市鐵皮屋更新等議題有更多討論，由於這個議題將涉及相當多面向，會先研議是否定點試辦，透過對話凝聚共識。