快訊

郭台銘深入綠色大本營 談民眾最想要的六個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深坑桐花小旅行體驗客家文化 桐花花圈及手環繽紛妝點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，吸引不少民眾參加。圖／深坑區公所提供
深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，吸引不少民眾參加。圖／深坑區公所提供

新北深坑區公所昨舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」，邀請民眾到萬福生態公園體驗桐花美，除導覽120位民眾步行公園解說桐花知識、深坑歷史，還能吸收芬多精，民眾並可搭配桐花花圈跟手環等裝飾與油桐花海拍照，成為特別的賞桐體驗。

區長黃美華表示，這次桐花小旅行與在地東南科技大學表演藝術系合作，為民眾帶來客家文化特色表演，並聘請客語老師教導大家吟唱詩詞，透過趣味性的傳遞方式，認識台灣獨特的客家文化。此外，還立即沖洗在步道的導覽照片，讓民眾拼貼出屬於自己的獨特相框；民眾並可製作桐花花圈跟手環等飾品。

游女士表示，住在深坑多年，雖然知道萬福公園是桐花公園，但這是第一次帶著女兒參加，聽導覽老師介紹到油桐樹生命力堅強的特性，體會到堅毅的客家精神。高先生說，這次與妻子一起報名，只付100元就能拿到桐花包包、相框還有客家麻糬，CP值超高，下次一定還要參加。

黃美華說明，深坑是個蘊含多元文化且擁有獨特自然景觀的好地方，每年4至5月是桐花的季節，沒有參加到桐花小旅行的民眾也能到場體驗桐花的美，涼亭還有布置桐花布景供拍照留念，並可至深坑老街品嚐在地美食及欣賞手工藝品。

深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，吸引不少民眾參加。圖／深坑區公所提供
深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，吸引不少民眾參加。圖／深坑區公所提供
深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，吸引不少民眾參加。圖／深坑區公所提供
深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，吸引不少民眾參加。圖／深坑區公所提供
深坑萬福生態公園已桐花盛開，吸引不少民眾賞桐。圖／深坑區公所提供
深坑萬福生態公園已桐花盛開，吸引不少民眾賞桐。圖／深坑區公所提供
深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，還有桐花花圈跟手環體驗。圖／深坑區公所提供
深坑舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」桐花小旅行，還有桐花花圈跟手環體驗。圖／深坑區公所提供

桐花 深坑 客家文化

延伸閱讀

桃園桐花季五月雪來了 賞桐5條小旅行竟秒殺額滿

深坑萬福公園賞桐花 還有觀景平台一覽無敵山景

2023新北市客家桐花祭 藝桐幸福共好開跑了

幾年過去它猶在！ 夢境長廊「舒淇橋」還沒拆 週末基隆小旅行快到「中山陸橋」朝聖取景去

相關新聞

李四川拋「鐵皮屋換彩色光電板」 北市：研議朝定點試辦

因應淨零碳排議題，台北市副市長李四川今天在臉書拋出，「如果台北市屋頂的鐵皮，換成彩色的光電板，鳥瞰台北市市容，是不是會更...

深坑桐花小旅行體驗客家文化 桐花花圈及手環繽紛妝點

新北深坑區公所昨舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」，邀請民眾到萬福生態公園體驗桐花美，除導覽120位民眾步行公園解說桐花知識、深...

歡慶開齋節！蔣萬安品嘗異國料理直說讚

為響應開齋日，台北市觀傳局今天舉辦了「2023 Eid-al-Fitr in Taipei相聚台北開齋食刻」活動，市長蔣...

安坑達觀山腳下 阿嬤ㄟ紅磚厝品一杯手沖咖啡

隱身在安坑達觀山山腳下的「波波咖啡」離塵不離城，位於新店知名義大利蔬食餐廳「布佬廚房」旁，雖然是新北市...

隱藏在山與海之間 神隱少女隧道那頭的九份祕境咖啡

九份祕境「山巴咖啡」隱藏在山與海之間，偏離九份老街繁華喧囂的豎崎路，岔入離山海更近也更靜的輕便路，彷彿秒遁另個世界...

北台發展首加入青年提案 侯友宜：做得通都是好策略

北台區域發展委員會今辦政策提案競賽入圍發表會與合作議題宣言，新北市長侯友宜致詞說，北台區域發展已走了20年，今年加入青年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦