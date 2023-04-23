深坑桐花小旅行體驗客家文化 桐花花圈及手環繽紛妝點

新北深坑區公所昨舉辦「踏雪尋桐，悠遊深坑」，邀請民眾到萬福生態公園體驗桐花美，除導覽120位民眾步行公園解說桐花知識、深坑歷史，還能吸收芬多精，民眾並可搭配桐花花圈跟手環等裝飾與油桐花海拍照，成為特別的賞桐體驗。

區長黃美華表示，這次桐花小旅行與在地東南科技大學表演藝術系合作，為民眾帶來客家文化特色表演，並聘請客語老師教導大家吟唱詩詞，透過趣味性的傳遞方式，認識台灣獨特的客家文化。此外，還立即沖洗在步道的導覽照片，讓民眾拼貼出屬於自己的獨特相框；民眾並可製作桐花花圈跟手環等飾品。

游女士表示，住在深坑多年，雖然知道萬福公園是桐花公園，但這是第一次帶著女兒參加，聽導覽老師介紹到油桐樹生命力堅強的特性，體會到堅毅的客家精神。高先生說，這次與妻子一起報名，只付100元就能拿到桐花包包、相框還有客家麻糬，CP值超高，下次一定還要參加。