歡慶開齋節！蔣萬安品嘗異國料理直說讚

為響應開齋日，台北市觀傳局今天舉辦了「2023 Eid-al-Fitr in Taipei相聚台北開齋食刻」活動，市長蔣萬安也到場體驗穆斯林文化，除了品嘗當地美食，更前往活動攤位了解台北市穆斯林的友善環境，蔣萬安強調，過去3年因疫情影響不是停辦就是活動有所限制，今年擴大舉辦，設置了野餐區、美食市集、穆斯林旅展，讓穆斯林的朋友們可以歡樂相聚。

蔣萬安致詞表示，開齋節對穆斯林來說是一個非常重要而且具有深厚意義的日子，台北市是一個多元共榮的城市，而且也相當歡迎來自世界各地友人及文化，除了舉辦節日活動外，台北市也打造友善工作環境，設置有清真認證的醫院、旅宿、餐廳等，希望穆斯林的民眾能互相分享、傳遞台北的好客友善，邀請親朋好友一起共遊台北。

蔣萬安提到，從2016年開始台北市每年都舉辦開齋節活動，不過曾受到疫情影響停辦過兩年，去年雖然有舉辦，但是因為疫情關係，不開放飲食，人數受到影響，規模也沒有以往盛大。

蔣萬安說，今年的開齋節共有兩大亮點，包含提供戶外野餐專區還有舉辦「穆斯林小旅展」展示友善穆斯林的旅宿、餐廳等，此外，今年活動有超過30個清真美食及穆斯林文化攤位，讓民眾朋友前來體驗文化並品嘗清真美食，為響應環保永續的目標，今年首度提供環保餐具租借的服務，減少垃圾的產生。

開幕式結束後，蔣萬安也親自到活動現場體驗，也到野餐區體驗清真料理烤雞肉飯，蔣萬安品嚐過後，更是豎起大拇指直誇好吃，接下來他也前往了「穆斯林小旅展」參觀參展攤位，了解台北市穆斯林的友善環境。