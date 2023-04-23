歡慶開齋節！蔣萬安品嘗異國料理直說讚
為響應開齋日，台北市觀傳局今天舉辦了「2023 Eid-al-Fitr in Taipei相聚台北開齋食刻」活動，市長蔣萬安也到場體驗穆斯林文化，除了品嘗當地美食，更前往活動攤位了解台北市穆斯林的友善環境，蔣萬安強調，過去3年因疫情影響不是停辦就是活動有所限制，今年擴大舉辦，設置了野餐區、美食市集、穆斯林旅展，讓穆斯林的朋友們可以歡樂相聚。
蔣萬安致詞表示，開齋節對穆斯林來說是一個非常重要而且具有深厚意義的日子，台北市是一個多元共榮的城市，而且也相當歡迎來自世界各地友人及文化，除了舉辦節日活動外，台北市也打造友善工作環境，設置有清真認證的醫院、旅宿、餐廳等，希望穆斯林的民眾能互相分享、傳遞台北的好客友善，邀請親朋好友一起共遊台北。
蔣萬安提到，從2016年開始台北市每年都舉辦開齋節活動，不過曾受到疫情影響停辦過兩年，去年雖然有舉辦，但是因為疫情關係，不開放飲食，人數受到影響，規模也沒有以往盛大。
蔣萬安說，今年的開齋節共有兩大亮點，包含提供戶外野餐專區還有舉辦「穆斯林小旅展」展示友善穆斯林的旅宿、餐廳等，此外，今年活動有超過30個清真美食及穆斯林文化攤位，讓民眾朋友前來體驗文化並品嘗清真美食，為響應環保永續的目標，今年首度提供環保餐具租借的服務，減少垃圾的產生。
開幕式結束後，蔣萬安也親自到活動現場體驗，也到野餐區體驗清真料理烤雞肉飯，蔣萬安品嚐過後，更是豎起大拇指直誇好吃，接下來他也前往了「穆斯林小旅展」參觀參展攤位，了解台北市穆斯林的友善環境。
今天現場來了不少民眾，每個攤位前都排滿了長隊，來自約旦的Malik表示，從2016年開始幾乎年年都有來參加，今年跟往年比較起來吃的攤位增加不少，人潮跟往年相比也更加熱鬧，也希望這個活動能夠持續舉辦，讓世界更了解穆斯林文化；印尼的Vemi表示，這是她第一次來參加這個活動，可以悠閒地躺在草地上野餐，周圍的人相當自在的聊天唱歌，現場氣氛讓她感覺很放鬆。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言