方便在地民眾大型中醫看診 永和耕莘醫院增設中醫科

新北市永和區地狹人稠，且人口有高齡化趨勢，不過境內醫院數相對較少，不少長者又仍較喜愛中醫治療。永和耕莘醫院在本月增設中醫科，同時近日也開辦義診，吸引不少在地民眾掛號。

永和耕莘表示，為提供民眾完整的中西醫診療照護，4月份起增設中醫科，除在門診六樓有專屬中醫診間，另設專門針灸診療區，並配置有中藥局，使用GMP合格中藥。

永和耕莘指出，中醫科特別聘請台北市立關渡醫院中醫科前主任吳亭萱醫師主持，另邀台北仁濟醫院中醫科呂梯青醫師兼任，除提供中醫內、婦、兒科及針灸科等傳統服務外，並有雷射針灸、減重、藥物敷貼等獨具特色的醫療項目。

為服務在地鄉親，日前也連三天義診，每天限額30名，所有掛號、診療、處置、藥品費用全免，不少時段都爆滿，義診結束後也於20日正式開幕。

在地民眾表示，永和區內較少大型醫院，永和耕莘是其中少數，且交通位置方便，但過去沒有中醫能選擇，如今開設中醫科就更方便看診了，減少往返其他地區看診的通勤時間。