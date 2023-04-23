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方便在地民眾大型中醫看診 永和耕莘醫院增設中醫科

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
永和耕莘醫院在本月增設中醫科。圖／永和耕莘提供
永和耕莘醫院在本月增設中醫科。圖／永和耕莘提供

新北市永和區地狹人稠，且人口有高齡化趨勢，不過境內醫院數相對較少，不少長者又仍較喜愛中醫治療。永和耕莘醫院在本月增設中醫科，同時近日也開辦義診，吸引不少在地民眾掛號。

永和耕莘表示，為提供民眾完整的中西醫診療照護，4月份起增設中醫科，除在門診六樓有專屬中醫診間，另設專門針灸診療區，並配置有中藥局，使用GMP合格中藥。

永和耕莘指出，中醫科特別聘請台北市立關渡醫院中醫科前主任吳亭萱醫師主持，另邀台北仁濟醫院中醫科呂梯青醫師兼任，除提供中醫內、婦、兒科及針灸科等傳統服務外，並有雷射針灸、減重、藥物敷貼等獨具特色的醫療項目。

為服務在地鄉親，日前也連三天義診，每天限額30名，所有掛號、診療、處置、藥品費用全免，不少時段都爆滿，義診結束後也於20日正式開幕。

在地民眾表示，永和區內較少大型醫院，永和耕莘是其中少數，且交通位置方便，但過去沒有中醫能選擇，如今開設中醫科就更方便看診了，減少往返其他地區看診的通勤時間。

永和耕莘補充，在地企業永和世界豆漿大王董事長李慶餘，因家人曾受永耕照顧，因此也盼回餽社會，之前已認捐4張住院病床；如今醫院開設中醫科，也允諾認捐兩個診間，讓永和民眾有更好的照護體驗。

永和耕莘醫院在本月增設中醫科。圖／永和耕莘提供
永和耕莘醫院在本月增設中醫科。圖／永和耕莘提供

中醫 永和

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