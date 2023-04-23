大溪最具歷史9103線5月3日停駛 263新客運線5月4日上路

桃園市大溪至新北土城捷運頂埔站9103客運線，有40年歷史曾是大溪往台北的唯一客運，搭載許多通勤族夢想，卻不敵傳統客運經營虧損，即將在5月3日停駛，引起居民抱怨陳情，市政府交通局今天上午表示，目前規畫試辦263「大溪-恩主公醫院」作為9103停駛後替代路線，預計5月4日上路，試辦期3個月。

桃園市大溪至新北土城捷運頂埔站9103客運線，是大溪往台北最老牌、曾是唯一的長途客途客運，在各種交通運輸路網和工具興起下，該路線自2001年起由桃園、新北客運聯營至今，曾經最高一天達24班車，之後逐年減班，聯營業者經營虧損不敷成本，自2月13日減班每天早晚各1 班車，早已不見早年盛況，不少大溪網友貼文「不勝噓唏」。

9103大溪至捷運頂埔站線減班、即將5月4日停駛消息，引起大溪區永福里民抱怨「回家難」，引起市議員陳治文批評，交市府未及時提出配套，市府交通局與陳治文、地方居民日前會勘263大溪至恩主公新替代路線表達肯定。

陳治文表示，9013路線即將5月上旬停駛，嚴重影響大溪往新北民眾搭車權益，顧及通勤族需求，她向交通局爭取研擬替代路線方案，推出「263大溪—恩主公醫院」替代路線，將迄點規畫至恩主公醫院，可同步滿足民眾就醫、通勤需求。