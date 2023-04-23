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李四川拋北市鐵皮屋頂變彩色光電板？ 掀網兩極看法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
因應淨零碳排議題，台北市副市長李四川今天在臉書貼文提到，「如果台北市屋頂的鐵皮，換成彩色的光電板，鳥瞰台北市市容，是不是會更美？」圖／引用自李四川臉書
因應淨零碳排議題，台北市副市長李四川今天在臉書貼文提到，「如果台北市屋頂的鐵皮，換成彩色的光電板，鳥瞰台北市市容，是不是會更美？」圖／引用自李四川臉書

因應淨零碳排議題，台北市副市長李四川今天在臉書貼文提到，「如果台北市屋頂的鐵皮，換成彩色的光電板，鳥瞰台北市市容，是不是會更美？」李說，他上周接待葡萄牙國會議員來訪，葡萄牙的再生能源高達50%，因為它們的日照很長，台北市如果能將市區屋頂鐵皮，全部換成彩色的光電板，這樣不但可以產生綠能源，還可以改變市容。

不過李四川的臉書貼文一出，有網友說，「把屋頂的鐵皮屋重生！用電也可自給自足， 太好了！」也有網友憂心「那是否温度會升高？」「台北會變得更熱，請仔細評估」，不過還有網友提到，「這個主意好，比起種田地影響農作好太多了。」

李四川也提到，昨天是全球地球日，他出席論壇主題是「投資我們的星球」，投資不是加負荷，而是減輕地球的負荷。30年前他在台北市政府當承辦人的時候，台北市在大路口蓋天橋及人行地下道，30年後現在都在拆天橋及人行地下道，一切歸零，「30年這點一定有值得我們省思改變的地方。」

李四川提到，2050年台北市要達到淨零排碳，這也是國家的政策。從今天起，應從食衣住行育樂開始綠生活、綠家園、綠建築.....，每一個人從自己生活改變，台北市才能蛻變，大家一起來投資我們的地球。

北市副市長李四川說，2050年台北市要達到淨零排碳，從今天起，應從食衣住行育樂開始綠生活、綠家園、綠建築，每一個人從自己生活改變。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川說，2050年台北市要達到淨零排碳，從今天起，應從食衣住行育樂開始綠生活、綠家園、綠建築，每一個人從自己生活改變。圖／引用自李四川臉書

北市 李四川

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