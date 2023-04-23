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賞螢勝地榮星花園火金姑大爆發 5大樓響應拉窗簾行動

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
榮星花園公園附近大樓響應晚上拉窗簾行動，讓螢光格外閃亮。圖／公園處提供
榮星花園公園附近大樓響應晚上拉窗簾行動，讓螢光格外閃亮。圖／公園處提供

台北螢火蟲繁殖季節每年4月中旬至5月上旬到來，賞螢勝地的榮星花園公園正逢螢光爆發期，火金姑大軍穿梭生態池美不勝收，附近大樓更響應晚上拉窗簾行動，讓螢光格外閃亮。另外，因疫情停辦的夜間導覽，志工團隊今年恢復周末場次，北市府歡迎民眾走訪，也籲不喧嘩、不捕捉、不用強光照射，避免驚擾螢火蟲求偶交配。

台北市工務局公園處表示，螢火蟲是重要的環境生態指標生物，然而市區光害和汙染嚴重，公園處長期致力於復育螢火蟲，結合志工團隊在榮星花園公園定期維護棲地，打造無光害、溼地植生、無汙染、食源充分及水質乾淨的生態池，成功復育黃緣螢。

公園處圓山公園管理所主任楊國瑜指出，榮星花園公園的生態池是舊有瑠公圳露頭遺址，保留早期北市農田的原始自然生態，乾淨的地下水提供適合黃緣螢生長的溼地環境，是市區僅存原生種螢火蟲棲地之一。

楊國瑜說，賞螢季來臨前，公園處調整生態池附近照明，減少光害對螢火蟲的影響，也在公廁外圍鋪設黑網、熄掉部分噴水池路燈，另在賞螢熱點木棧道貼夜光貼條、止滑條，確保賞螢民眾及執勤志工夜間行動安全。不只志工參與賞螢季每晚夜間棲地守護及周末導覽，附近5個大樓也響應晚上6點30分拉窗簾行動，讓生態池螢光格外閃亮。

榮星花園公園生態守護志工隊長林雍善說，為迎接榮星花園公園年度盛事賞螢季，志工排定工作日進入生態池清淤泥及外來種，且因疫情停辦的夜間導覽，今年也恢復周末場次，更有內湖高中「閃閃螢光小田園」社團學生加入導覽行列，強調棲地守護是勞心勞力的任務，需要更多新血投入，第7期志工培訓將於6月舉行。

第7期榮星花園公園生態守護志工隊招募即起招募，意者可私訊臉書「榮星花園公園生態守護志工」，或填寫報名表（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnCEqFQvmiV5eJfHo7XEA0WD61OSBlwoOg6I61WCvb1OcdoA/viewform）。

因疫情停辦的夜間導覽，今年也恢復周末場次，更有內湖高中「閃閃螢光小田園」社團學生加入導覽行列。圖／公園處提供
因疫情停辦的夜間導覽，今年也恢復周末場次，更有內湖高中「閃閃螢光小田園」社團學生加入導覽行列。圖／公園處提供
為迎接榮星花園公園年度盛事賞螢季，志工團隊排定工作日進入生態池清淤泥及外來種。圖／公園處提供
為迎接榮星花園公園年度盛事賞螢季，志工團隊排定工作日進入生態池清淤泥及外來種。圖／公園處提供
榮星花園公園正逢螢光爆發期，志工日前在生態池拍出璀璨螢光。圖／公園處提供
榮星花園公園正逢螢光爆發期，志工日前在生態池拍出璀璨螢光。圖／公園處提供
台北賞螢勝地的榮星花園公園正逢螢光爆發期，因疫情停辦的夜間導覽，志工團隊今年恢復周末場次，歡迎民眾走訪欣賞火金姑夜間大會師。圖／公園處提供
台北賞螢勝地的榮星花園公園正逢螢光爆發期，因疫情停辦的夜間導覽，志工團隊今年恢復周末場次，歡迎民眾走訪欣賞火金姑夜間大會師。圖／公園處提供

榮星花園公園 賞螢 螢火蟲

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