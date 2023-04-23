新北清潔員夜點費少揚言抗議 環保局遭批根本不重視

近來物價持續飆漲，一個便當超過100元司空見慣，而台北市清潔隊員夜間上班的夜點費為200元，新北市卻只有80元，新北環保局工會長期要求夜點費比照北市，但無下文相當不滿，揚言五一勞動節當天將至議會抗議，議員批評環保局不重視清潔隊。環保局則說，今年度調整夜點費實務上有困難，但將積極爭取明年度增加夜點費預算。

新北市約5100名清潔隊員服務近400萬市民，比例約1：784，台北市約4900名隊員服務約249萬市民比例約1：508，顯示新北清潔隊員負擔極重，但面對北市清潔隊員夜點費有200元，新北市卻只有80元，長期爭取夜點費比照北市環保局卻無調整，引發清潔隊員極度不滿。

新北市環保局工會理事長許效溢表示，抗議的風聲傳到環保局後，局一直希望工會能緩一緩，說下周會有答案，但到底會不會調整也沒有一個定數，目前計畫若環保局還是沒有明確答案，將於五一勞動節到議會抗議。也有清潔隊員揚言罷工，表示不應該一橋之隔卻有這麼大的差別待遇。

新北市議員葉元之則批，看到清潔隊要自力救濟真的很不忍，清潔隊是最辛苦的一群。環保局長本來就對清潔這塊不是很重視，面對板橋社區大樓的增加，多次在議會要求環保局長多編預算，買垃圾車、增加清潔隊人力，但環保局就是不願意，甚至公然說謊，說中央不允許增加人力。

他說，自己還為此向行政院環保署求證，環保署說，新北環保局要增加人手，中央根本不會管，可見就是環保局根本不重視清潔隊，清潔隊只好自救，環保局長應該深切檢討，不要拖累侯友宜市長。

議員廖宜琨表示，無論北市的夜點費是多少，近期物價一直上漲，新北市府本身工程標不出去也是提高工程底價，中央政府近期也調整公務人員薪資結構，相對夜點費也應該調整符合隊員期待。

環保局對此表示，因為今年度的預算並沒有編列到夜點費200元，現在若要提高夜點費，就必須動用到其他預算支應，實際作業上有相當困難度，環保局一再向市府持續爭取，明年度也將爭取編列夜點費200元的預算。對於工會揚言勞動節到議會抗議，表示將與工會持續溝通協調。