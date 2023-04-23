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深坑萬福公園賞桐花 還有觀景平台一覽無敵山景
桐花季來到，新北不少賞花景點成討論話題，其中位於新北深坑的萬福公園是著名賞桐景點，園內環繞木棧道感受浪漫五月雪，還可至觀景平台一覽深坑自然景觀與市容。另外，園內近期也翻新步道及涼亭，還有新設共融性遊戲場及體健設施。
景觀處表示，萬福公園面積逾1公頃，是新北著名賞桐景點，每到4月及5月的桐花季，民眾沿著木棧道環繞公園，就能在桐花林中欣賞浪漫的五月雪，順著園內龍谷步道可至觀景平台，深坑美麗的自然景觀與市容一覽無遺。
景觀處指出，除將公園結合桐花特色、在地人文及自然景觀資源外，也優化公園木棧道及連結東南科大校園內的龍谷步道，打造城市中的賞桐覓徑，民眾可在深坑老街感受古早味風情後前往公園賞桐及放鬆健身。
另外，公園也持續增加綠化空間、翻新既有步道及涼亭，更結合桐花特色新設共融性鳥巢鞦韆及遊戲場，也有銀髮族愛用的體健設施，提供市民全齡共融的友善環境。
景觀處提到，除春季賞桐外，冬季時也能感受園內四季秋海棠，為寒冷的冬季鋪上一抹熱情的身影。萬福公園位於深坑區北深路3段158巷2號，民眾可搭乘公車251、660、666或912至「萬順寮站」，步行約2分鐘即可抵達。
新北農業局長李玟表示，市府推動的「農業健康式」守護市民健康，其中「城市覓徑」讓民眾在城市中運動，要帶給市民身心靈、環境及城市的健康。城市覓徑目前共計5處，除深坑萬福公園，還有中和自強公園、中和錦和運動公園、五股水碓觀景公園及新店安康森林公園等。
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