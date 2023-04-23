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士林成年禮首度結合科技玩AR 20位學子「e起轉大人」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市士林區公所今年成年禮「鼓勵成年．e傳情」在市定古蹟慈諴宮登場，首度融合古禮儀式與創新AR技術，吸引20對親子共襄盛舉。圖／士林區公所提供
台北市士林區公所今年成年禮「鼓勵成年．e傳情」在市定古蹟慈諴宮登場，首度融合古禮儀式與創新AR技術，吸引20對親子共襄盛舉。圖／士林區公所提供

北市士林區公所今年成年禮「鼓勵成年．e傳情」在市定古蹟慈諴宮登場，首度融合古禮儀式與創新AR技術，為禮生與父母打造專屬AR酷卡，吸引20對親子共襄盛舉。公所表示，利用手機掃酷卡，禮生與父母間能傳達雙方說不出口的內心話，盼在科技新世代成長的新生代，以創新方式感謝養育之恩。

公所表示，成年禮是少男、少女邁向成人階段的象徵儀式，古代的男子行冠禮為20歲、女子行笄禮是15歲。北市是國際化都市，近年許多不同國籍的新移民加入，特別放寬參加年齡放寬從16至25歲，凡設籍北市或就讀北市高中職與大專青年都能參加，盼更多新移民家庭體驗成年禮，進而融入台灣文化。

士林的成年禮歷史悠久，迄今舉辦超過20年，士林區公所攜手具有古蹟指標的宮廟合作，藉此讓民眾更認識地方古蹟與文化傳承的意義，是當地的年度盛事。公所指出，今年選在台北市定古蹟慈諴宮，廟中供奉媽祖與註生娘娘，是保胎與護佑孩童的神祇。

今年的成年禮昨天舉行，士林區公所與銘傳大學合作，首次將傳統禮俗文化結合AR技術，透過情境體驗，增加親子的互動與回憶。士林區長洪進達為禮生「掛平安符」代表保佑平安，緊接奉茶行感恩禮等古禮儀式，再由禮生與家長一同參拜，祈求天上聖母與文昌帝君保佑，最後以AR技術傳遞禮生與父母間感情。

洪進達表示，慈諴宮集宗教、教育、經濟為一體的信仰中心，早在日治時期曾為八芝蘭公學校分教場（今士林國小）、士林信用組合辦公室（今士林農會），今年成年禮在200多年歷史古蹟的慈諴宮天上聖母庇佑及見證下舉辦，別具意義，而活動結合AR科技與人文情感，可謂是傳統與創新的激盪。

「掛平安符」是為青年學子們送上祝福、保佑平安。圖／士林區公所提供
「掛平安符」是為青年學子們送上祝福、保佑平安。圖／士林區公所提供
家長與禮生以手機掃描AR酷卡的QR code，讓兩人體驗現代科技融入生活的情境，增進彼此互動。圖／士林區公所提供
家長與禮生以手機掃描AR酷卡的QR code，讓兩人體驗現代科技融入生活的情境，增進彼此互動。圖／士林區公所提供
士林區公所今年的成年禮在市定古蹟慈諴宮登場，過程包含奉茶行感恩禮等古禮儀式。圖／士林區公所提供
士林區公所今年的成年禮在市定古蹟慈諴宮登場，過程包含奉茶行感恩禮等古禮儀式。圖／士林區公所提供

北市 古蹟 新移民

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