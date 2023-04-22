草菅人命？觀音坑溪斷橋3工人遭爆無勞保 新北：代償後追討廠商

立委林淑芬指出新北觀音坑溪橋斷橋受傷3名工人沒勞工保險，罔顧勞動者人命。市府晚間說，承包商投標時符合契約規範，但雇主未替勞工保險，將依契約代賠償後，向包商追討。

新北市五股觀音坑溪橋抽換橋梁吊索工程，昨天崩塌斷裂造成3名工人受傷。民主進步黨籍立委林淑芬在臉書Facebook質疑，受傷的德誌營造3名工人都沒有勞保，市府輕忽工安，踐踏勞動者的性命安全，非常可惡。

新北高灘地工程管理處長張修銘，晚間接受中央社記者電訪表示，公共工程發包時，承包商被審核的保險項目，包括營造綜合保險、第三人意外責任險及雇主意外責任險；承商德誌營造都符合契約規定。

張修銘表示，至於營造廠商雇用的工人，契約規定承包商有為員工投勞保的義務，契約上並未規範必須查核每天流動的工人是否投保，實務上，各類工人來來去去，工程執行機關（市府）也無法每天查核詢問。

張修銘說，依照契約規定，若乙方（營造商）並未依照勞保條例規定，為雇用的勞工、協力、分包、臨時工加保時，若發生職業災害，乙方同意由甲方（市府）依勞保給付標準（投保薪資以基本工資3倍計算），從工程款中先扣除應理賠金額，代償給受害勞工。

張修銘說，這是契約精神中，保障相關勞工的權益，目前公共工程的契約幾乎都如此。對於已發生職災的勞工，也另可由營造綜合保險中理賠。

他說，這次3名傷者中，王姓工地主任因為是工程計畫執行人員，必須提報，市府審核時，王男有加勞保，經查他是中途退保；至於李姓工人、陳姓工人，則營造商未替他們加保，高灘處將依契約規定，代為賠償受害勞工，後續從廠商工程款追償。

民進黨籍市議員卓冠廷今天也在臉書質疑，市府砸新台幣1983萬更新結構工程，發包的是資本額360萬的丙級營造商。全民應監督發包是否合法，審標作業、施工督導有無問題。

高灘處發新聞表示，去年完成工程設計後上網招標，於10月26日採公開招標最有利標開標；投標的鑫東山營造、德誌營造2家廠商中，鑫東山營造不合格，由德誌營造進入評選，11月8日辦理最有利標評選會，同月16日決標德誌營造。

高灘處表示，按照營造業承攬總額認定辦法規定，丙級營造業承攬限額是2700萬，由丙級廠商施作，發包工程費為1983萬元，並無違反辦法。且本工程屬修繕工程並不是新建工程，實務上都依營造業承攬限額辦理，不會再考量其他施工限制條件。

高灘處說，橋梁修繕工程也召開設計審查會議，並邀請外部專家學者審查同意，營造廠提出的施工計畫書，也有技師簽證並現場督導施工，並未不合格。

水利局長宋德仁接受中央社記者電訪表示，今天已委託台灣省土木技師公會理事長洪啟德、新北市土木技師公會理事長賴建宏，與鑑定委員等共7名技師到場，現場採證斷裂位置、狀況，採集螺栓等證物，將再檢核施工計畫整理後，才能鑑定坍塌原因。

晚間仍坐鎮現場的張修銘表示，假日持續緊急動員善後。鑑定作業完成後已開始拆除舊橋，涉及淡水河潮汐，預定25日下班前拆完，並在汛期5月1日開始前，清除河道阻礙物，維持河道排洪能力。另外，也會儘快完成新橋規劃設計及發包。