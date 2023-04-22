長照床缺人力？議員批：蔣萬安長照第1箭就脫靶

台北市長蔣萬安去年9月選舉期間，提出「長照三箭」政見，其中長照床位增加500床，要於6個月內完成，日前遭議員質疑恐將跳票。衛生局赴市議會警衛委員會報告時，議員還發現，長照床不僅只有322可用床，而且照護人力不足，6個月500床的政見，蔣萬安第一支箭確定「脫靶」了。北市衛生局指出，因長照床人力無法掌控，但一定會積極招募。

對於長照床的人力跟不上，恐變成多少人力、開多少床？蔣萬安上午參加YOYO嘉年華活動受訪指出，其實一開始就顧慮到，除了長照床增加，一定也需要相關人力要跟上，所以這部分現在也積極透過多元管道招募以及培養相關長照服務人力，這部分都希望能一次、積極地能達到目標，這個問題一定都有在整體規畫討論中。

議員苗博雅指出，既然500床在6個月開出來是不可能，不如就承認不可能，不要為此去湊一些表面上的數字，為了數字好看，做了急就章規畫，或是在人力不足情況下，為了圓芭樂票，開更多芭樂票，這是不對的，因為聯醫工會長期反應非常多的問題，建議衛生局先去了解工會反映的問題，再來看怎麼幫蔣萬安圓政見。

議員顏若芳說，設置3百多床，希望都是可用的床，都要人力，否則硬體設備放了，因人力關係沒辦法使用，就是白放，就只是數字，能使用才是重點。且人力不足的問題，她認為聯醫福利不好，像是員工旅遊補助650元，醫護人員在疫情期間非常辛苦，應該極力爭取福利，包括三節獎金、員工旅遊、公務員有國民旅遊卡，聯醫也可以增加。

議員李彥秀也提醒，衛生局打算留一成總床數，過去2年有疫情，接下來還有其他病毒挑戰，她提醒如何在落實市長政見的同時，要留一些彈性在聯醫，這是要思考清楚的地方。

議員吳沛憶表示，蔣萬安的政見是半年500床，但根據衛生局回覆，其中至少122床要到今年12月底開設，30床是113年底，和平婦幼院區的40床更要拖到114年底，形同直接宣告跳票。

她也說，同時長照不是只有硬體，還需要照護人力。計畫預計聘用的照服員達170位，但到4月中為止，至少還有150人的缺額，甚至連員額都還沒核定。若無法補足照護人力，空有床位也無法提供長照服務。

衛生局表示，關於人力，目前322床是可用床數，會評估相關人力逐步到位，才會做為收治床位，至於工會部分 ，聯醫會跟工會團體溝通。另外，也會與聯醫相關主管開會，也跟中央單位開過會，尋求解決方案，這不是為了政見實踐，北市本來就缺長照床。聯醫表示，預計招聘人力增加243位，其中照護員168位。