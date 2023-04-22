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五股觀音坑溪橋昨突崩塌 新北邀技師公會釐清原因

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供

新北市五股觀音坑溪橋昨天下午突然崩塌，造成3人受傷。新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。

五股觀音坑溪橋位於觀音坑溪匯入淡水河的交岔口，是重要的河口觀景據點，常可見民眾騎乘自行車或是優閒散步至此駐足停留。

高灘處表示，橋梁啟用迄今18年，經持續辦理橋梁結構檢測，發現橋梁內的結構系統（橋梁吊索、橋板支承墊），因長期室外曝曬有逐年生鏽劣化，為避免鏽蝕擴大，影響民眾通行安全，發包本次改善工程，由廠商辦理橋梁吊索抽換作業。

高灘處表示，本次五股觀音坑溪橋梁改善工程相關作業時序問題，高管處於去年10月前已經完成設計 ，並上網招標，去年10月26日採公開招標最有利標開標，2家廠商投標(鑫東山營造有限公司、德誌營造有限公司)，其中鑫東山營造有限公司不合格，由德誌營造有限公司進入評選，去年11月16日決標予德誌營造有限公司。

新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供
新北市高灘處表示，目前已封閉工地現場，今天早上邀請技師公會到場協助檢視釐清原因，並將於12點開始辦理拆除清，以免影響河川水流。圖／新北市高灘處提供

淡水河

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