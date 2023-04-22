議員指工程護欄影響騎士安全 北市：依規定設置

台北市議員陳炳甫指出，民眾陳情市府在民族東路附近設施工護欄佔機車待轉區，恐影響騎士安全。新工處今天表示，護欄依規定設置，也會要求道路工程廠商都要做好交通維持作業。

國民黨台北市議員陳炳甫發布質詢資料指出，民族東路及吉林路附近路口日前發生汽車撞上在機車待轉區2輛機車的交通事故，民眾陳情認為市府的施工工程護欄佔據機車道，恐影響騎士安全。

陳炳甫說，民眾發現台北市政府新建工程處在發生交通事故地點設有很長的工程護欄，影響機車進入待轉區，且上星期附近也曾發生過車禍。

陳炳甫表示，他會勘發現新工處在民族東路進行溝蓋更新工程，沿線豎立長條工程護欄，機車待轉區卻被護欄佔據僅剩一半能使用，事後向市府反映才撤除部分護欄，要求立即改善檢討公共工程設置護欄流程，保障民眾安全。

北市新工處對此回應，發生交通事故地點是在民族東路東往西側溝蓋更新工程的工區旁，初步了解事故原因是汽車先撞待轉區的2輛機車再衝撞工程護欄，發生交通事故後現場已暫停施工，交由警方處理後續。

新工處指出，此交通事故與工程無關聯，且施工期間都依規定辦理，會持續督導其他道路工程的施工廠商務必遵守施工中的交通維持作業及相關規定。

新工處表示，民族東路的工程側溝蓋板更新長度共482公尺，施工前有邀集相關單位辦理交通會勘，確認工程是屬於交通局核准通案性交通維持計畫範疇，廠商在6日進場圍設護欄進行施工，21日完工後已撤收護欄，施工期間護欄設置皆依交通維持計畫規定辦理。