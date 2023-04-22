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北市一殯拆除在即 議員憂二殯辛亥路車輛塞爆

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市第二殯儀館新闢聯外道路示意圖。圖／北市交通局提供
台北市第二殯儀館新闢聯外道路示意圖。圖／北市交通局提供

台北第一殯儀館拆除在即，未來所有業務將移至第二殯儀館。為因應屆時車流，北市府規劃聯外道路，議員徐弘庭擔心將來辛亥路會發生堵車，要求交通局做足壓力測試及規劃。交通局回應，會請施工單位給相關數據，與殯葬處討論如何測試、規劃號誌和交管，原則上會讓辛亥路保持暢通。

徐弘庭指出，二殯交通整治得分區段進行，問題是要如何做壓力測試、是否要跟廠商配合都還沒討論，現在一、二殯整併緩步前進，過去規劃二殯擴建並沒有設計聯外道路，是9年爭取時才有的，號誌規劃成整治重點，包括迴轉道要不要設置科技執法也是關鍵，建議交通局做專案報告。

徐弘庭表示，依照過去二殯使用狀況，會先開放丙級廳，接著是乙級廳，最後才是甲級廳，可預期到最後車流量才是最大，現在最大的交通問題，就是在人最多的情況，二殯進場的路與離場左轉走新路，若交管沒控制好，塞車點就會在辛亥路最窄處，恐怕是最大災難。

交通局長謝銘鴻說，目前道路是北市新工處設計施工，會再請對方給數據；而迴轉道要不要執法，乃至芳蘭路是否要左轉到辛亥路，目前看起來都是可行方案，至於壓力測試要如何安排規劃，會與殯葬處討論。

北市交通管制工程處長劉瑞麟表示，車輛進入二殯，是由辛亥路到二殯門口，右轉進入二殯內部道路，裡頭有地下停車場、工作人員停車場和計程車臨停區，已經事先把停車需求內部化。

劉瑞麟說，現在旁邊開闢聯外道路，辛亥路二段進入辛亥路隧道，直接右轉到二殯，離場則是繞到芳蘭路，會在這些路口設置號誌，聯外道路跟停車場出入口也會交管，依照現場狀況提出最佳解方，讓進場和離場車輛在路口不打結，順利從二殯聯外道路到芳蘭路離開。

劉瑞麟指出，原則上會做好進出分流，進行彈性交通管理，各種方案都要測試後才知道，管理都是軟性能隨時調整，原則上要保持辛亥路順暢。

徐弘庭 北市 停車場

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