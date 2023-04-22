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423世界閱讀日 新北推廣跨域閱讀 讀完書可到市場遊逛

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
林口公有市場於109年改建完成重新開幕，為結合市場、公托、圖書館及活動中心之複合型大樓。圖／新北市市場處提供
林口公有市場於109年改建完成重新開幕，為結合市場、公托、圖書館及活動中心之複合型大樓。圖／新北市市場處提供

為響應423世界閱讀日，新北市教育局及市場處舉辦各式活動，教育局今於市民廣場以「閱讀樂遊趣-放眼國際 閱讀世界的永續」為題，展現新北市跨域閱讀成果。市場處則提到，新北共有11座公有零售市場樓上設有圖書館或閱覽室，民眾讀完書到市場遊逛採購，閱讀攤商滿滿的熱情及心意。

教育局長張明文表示，新北市將閱讀教育列為重點政策，今年首次從幼兒園到高中，各級學校都有攤位展出，而且將閱讀與國際議題SDGs結合，希望從閱讀出發，讓學生深究各議題的脈絡，進而實踐到生活中，成為新世代的好公民。

「閱讀樂遊趣-放眼國際 閱讀世界的永續」共規劃42個跨域閱讀攤位，新北市立圖書館行動書車，以及培訓的故事劇團所編演6部戲劇來推廣城市閱讀，透過多元呈現，讓市民感受新北市推動閱讀改變與創新。

現場展攤的「新蛋心閱讀社群」，由新莊、淡水、瑞芳區的國小閱讀夥伴組成，以「飢貧現場、永續惜食」為主題，結合公益團體「食物銀行」，設計閱讀課程與體驗活動，讓學生發現存在於世界上的貧窮與飢餓的現況，進而產生相應的行動，在日常生活中做出改變。

另外新北市共有11座公有零售市場樓上設有圖書館或閱覽室，處長李長奎表示，新北公有零售市場有半數以上為複合型建物，結合公托、活動中心、圖書館等，明天就是世界閱讀日，新北多處市場及美食廣場鄰近圖書館，內部或周邊亦提供休憩空間。

市場處表示，2020年改建完成的林口市場，為結合市場、公托、圖書館及活動中心之複合型大樓。汐止金龍市場於2021年更新市場入口意象及平台，以明亮溫暖形象打造，五股公有市場則於2022年7月開幕，市場設有室內共食區及半戶外休憩區，兩座市場皆鄰近市立圖書館，方便民眾閱讀及採購。

圖書館 教育局

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