北市二殯聯外道路估8月通車 將成車輛離館動線

台北市第二殯儀館改建工程持續進行，北市府預估二殯聯外道路8月通車，議員建議應先進行交通壓力測試。交通局今天表示，將與殯葬處討論，聯外道路將成車輛離館動線。

台北市政府規劃拆除第一殯儀館，而位於辛亥路3段的二殯正進行主體改建工程，預計9月試營運至年底，為減緩交通衝擊，在二殯園區旁設聯外道路。

北市交通局長謝銘鴻日前在台北市議會交通委員會報告，提到二殯聯外道路工程狀況時說，聯外道路預估6月竣工、8月通車，因二殯主體改建工程9月試營運，屆時聯外道路可配合使用。

他指出，規劃二殯聯外道路是要避免車輛在辛亥路3段迴轉時造成交通壅塞導致出現危險等狀況，車輛從二殯園區旁的道路進入館區，離館車輛將從聯外道路接芳蘭路前往公館等處。

北市交通管制工程處補充指出，車輛從辛亥路3段右轉進入二殯旁道路，現已規劃為進出各為2線車道，進館車輛可直接前往地下停車場，離館車輛須行駛聯外道路，且在聯外道路的轉彎處會設交通號誌，將視啟用後的現場狀況進行彈性調整。

關注此案許久的國民黨籍台北市議員徐弘庭說，二殯改建完成在試營運期間要特別注意聯外道路是否在治喪旺日可能會有車輛阻塞情形，交通局可先與殯葬業者討論是否先進行壓力測試並注意號誌設置狀況。謝銘鴻表示，這項建議具可行性，會評估並將與殯葬管理處討論。

北市府指出，辛亥路3段是進出二殯唯一交通動線，規劃聯外道路盼減緩交通衝擊，聯外道路包含平面道路、橋梁段及路堤段，二殯離館車輛從聯外道路可接芳蘭路、長興街等路段。