新北防災公園初始設計竟沒廁所 審計處要求改善

新北市府為確保市民生活環境安全提升防救災量能，將新店十四張歷史公園訂定為首座防災示範公園，但新北市審計處發現，防災公園未規劃設置緊急廁所及汙水管線系統，維生基礎設施未完備要求改善，之後市府才再追加6千多萬採購案增設簡易廁所完備防災機能，並於今年初完成啟用完善防災功能。

新北市新店十四張歷史公園為首座防災示範公園，強調兼具市民休閒公園與防災功能，但新北審計處於2019年4月查核發現，新北市府召開「研商首座區域型防災示範公園用地取得會議」，擇定新店十四張歷史公園作為轄區首座防災示範公園，雖然有規劃設置耐震儲水槽、太陽能照明燈、爐灶式座椅等防災設施，但卻沒有防災設施必須的緊急廁所及汙水管線系統，必要維生設施不夠完備，審計處因此要求新北市府改善。

審計處指出，地方政府設置之防災公園，平時提供民眾休憩使用，發生地震等重大災害時，可即時提供居民緊急避難及作為短期安置場所。依日本設置經驗，防災公園為因應災民避難生活需求，透過設置耐震儲水槽、緊急廁所與汙水管線系統，建置緊急發電機並結合太陽能照明燈具等，才能提供必要維生基礎設施，發揮防災收容效能。

審計處表示，經追蹤改善情形，新北市府於2020年11月辦理「新店十四張歷史公園防災避難暨特色遊戲場工程」採購案金額6469萬餘元，增設簡易廁所及汙水管線系統等防災設施，可於災難發生時提供1千人、30日收容量能。該工程於今年初完工啟用，除作為日後防災公園整體設計參考，消防局亦於同日舉行複合救災演練，厚植防救災量能。