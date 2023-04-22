快訊

充電最高只到80%？蘋果官方證實 iPhone充電少「1動作」恐損電池壽命

MLB／張育成擊球初速破百被攔截 打擊率跌破1成

基隆護海公投遭撤銷挨批「開民主倒車」 陳建仁曝原因

新北防災公園初始設計竟沒廁所 審計處要求改善

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
十四張歷史公園平時可供民眾遊憩，若遇到地震則會變成機能型防災公園。圖／新店區公所提供
十四張歷史公園平時可供民眾遊憩，若遇到地震則會變成機能型防災公園。圖／新店區公所提供

新北市府為確保市民生活環境安全提升防救災量能，將新店十四張歷史公園訂定為首座防災示範公園，但新北市審計處發現，防災公園未規劃設置緊急廁所及汙水管線系統，維生基礎設施未完備要求改善，之後市府才再追加6千多萬採購案增設簡易廁所完備防災機能，並於今年初完成啟用完善防災功能。

新北市新店十四張歷史公園為首座防災示範公園，強調兼具市民休閒公園與防災功能，但新北審計處於2019年4月查核發現，新北市府召開「研商首座區域型防災示範公園用地取得會議」，擇定新店十四張歷史公園作為轄區首座防災示範公園，雖然有規劃設置耐震儲水槽、太陽能照明燈、爐灶式座椅等防災設施，但卻沒有防災設施必須的緊急廁所及汙水管線系統，必要維生設施不夠完備，審計處因此要求新北市府改善。

審計處指出，地方政府設置之防災公園，平時提供民眾休憩使用，發生地震等重大災害時，可即時提供居民緊急避難及作為短期安置場所。依日本設置經驗，防災公園為因應災民避難生活需求，透過設置耐震儲水槽、緊急廁所與汙水管線系統，建置緊急發電機並結合太陽能照明燈具等，才能提供必要維生基礎設施，發揮防災收容效能。

審計處表示，經追蹤改善情形，新北市府於2020年11月辦理「新店十四張歷史公園防災避難暨特色遊戲場工程」採購案金額6469萬餘元，增設簡易廁所及汙水管線系統等防災設施，可於災難發生時提供1千人、30日收容量能。該工程於今年初完工啟用，除作為日後防災公園整體設計參考，消防局亦於同日舉行複合救災演練，厚植防救災量能。

日本

延伸閱讀

新北烏來3警所正名具泰雅意義 族人4年期盼成真

新北漳和國中羽球館重建案 江永昌：教部允補助

富商為何花5700萬買北市老透天而不買新北豪宅 網解析：買到賺到

蘋果西打驚傳有異物 新北下令明晚前全面回收

相關新聞

新北防災公園初始設計竟沒廁所 審計處要求改善

新北市府為確保市民生活環境安全提升防救災量能，將新店十四張歷史公園訂定為首座防災示範公園，但新北市審計處發現，防災公園未...

騎士待轉遭特斯拉撞飛 北巿議員一看：護欄路霸占據待轉區

上周北市民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區兩輛機車，台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，案發的機車待轉區，有超過...

大巨蛋鋪設草坪 蔣萬安：職業球員都很關心

北市府力拚大巨蛋體育館在今年底完工營運，台北市副市長李四川今在臉書發文，公布大巨蛋人工草皮的現場施工狀況，體育館座位數高...

大巨蛋草皮舖設現況曝光 李四川邀棒協及球隊視察

北市府力拚大巨蛋體育館在今年底完工營運，台北市副市長李四川今在臉書發文，公布大巨蛋人工草皮的現場施工狀況，體育館座位數高...

敦化國小唱統戰歌惹議 促教局列指引

台北市敦化國小合唱團錄製「我們同唱一首歌」影片登上中國大陸春晚，遭指成中共統戰工具，藍綠議員昨在北市議會教育委員會要求，...

北市消費歡樂抽 肥百貨瘦夜市？

北市府為振興經濟，配合中央普發現金推出「Let’s購台北2023消費歡樂抽」，以消費發票或收據參加抽獎，但第一波參與店家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦