騎士待轉遭特斯拉撞飛 北巿議員一看：護欄路霸占據待轉區

上周北市民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區兩輛機車，台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，案發的機車待轉區，有超過一半空間被北市新工處的工程護欄占據，以致停等紅燈的騎士太靠近車道，暴露危險的車流中，「這樣圍很危險」。新工處表示，經過調查，施工依交通維持計畫規定，事故與工程無關聯，但會督導施工廠商，做好交通維持作業。

陳炳甫說，據路口監視器12秒畫面，當時民族東路為綠燈，交叉的吉林路為紅燈，在民族東上的機車待轉區，有兩輛機車，其中一輛明顯靜止不動狀態，另一輛則從靜止逐漸行駛。但不久兩輛車都遭到36歲黃姓男子駕駛的特斯拉撞擊，導致60歲李姓女子、68歲尤姓男受傷。

民眾向陳炳甫反映，現場有台北市政府新工處長串並列的工程護欄，占據了機車待轉區，現勘發現新生公園外的民族東路上，是新工處的溝蓋更新工程，沿線豎立長條的工程護欄，機車待轉區也被護欄占據，剩不到一半空間可使用，很像路霸占據機車待轉區。