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大巨蛋草皮舖設現況曝光 李四川邀棒協及球隊視察
北市府力拚大巨蛋體育館在今年底完工營運，台北市副市長李四川今在臉書發文，公布大巨蛋人工草皮的現場施工狀況，體育館座位數高達4萬席，是國內最大型的室內體育場館。李四川特別要求施工單位審慎細膩施工，不要因爲趕工而犧牲品質。
李四川說，大巨蛋今年底完工營運，是一項非常具挑戰性的任務，也是眾多棒球迷及國人的共同期待。為讓球隊瞭解大巨蛋的人工草皮舖設情形，4月21日邀請中華棒球協會及興富發棒球隊員到大巨蛋園區，聽取日本專業廠商簡報，並視察人工草皮的現場施工狀況，提供意見。
大巨蛋體育館長約230公尺、寬約170公尺，從本壘板到全壘打牆的距離超過120公尺，主球場面積約1萬3千平方公尺，完全符合國際棒球場地標準；另外，體育館座位數高達4萬席，是國內最大型的室內體育場館。
大巨蛋採用具有日本名古屋巨蛋及大阪京瓷巨蛋施工實績的捲曲式人工草皮，聘請日本專業技師親自來台督導舖設。施工時直接將草皮舖在混凝土地坪上，並於每捲草皮間以不織布及單液型粘著劑粘貼成一體，最後在草皮上分層填充總厚度約4公分的特殊矽砂及橡膠顆粒，填充層上部的草皮厚度約為3公分。
為瞭解人工草皮的舖設是否符合棒球比賽需求，李四川特別邀請中華棒球協會林宗成秘書長、葉志仙常務理事、興富發棒球隊呂明賜總教練及5位專業球員到現場勘查，並提供意見。
李四川說，雖然大家都非常期待大巨蛋的啟動營運，但場館及場地的安全更是市府重視的首要事項，特別要求施工單位審慎細膩施工，不要因爲趕工而犧牲品質。
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