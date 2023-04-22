新北校園通 25日起可換超商點數

新北校園通APP目前下載人數已突破48萬人次，4月25日起與7-ELEVEN經營的OPEN POINT合作APP點數兌換，積點APP的i點30點可兌換OPENPOINT點數1點，舉凡學生請假、繳費、點名、到校打卡、電子聯絡簿等12項功能都可以積點，使用愈頻繁，點數累積愈多。

新北校園通APP3月起開始啟動積點功能，累積點數就已高達160萬點，未來將配合新功能的上線與活動的辦理，不定期增加累積點數的功能，如圖書借閱、積點趣教室、會考e點靈等。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT點數1點等同1元現金，不僅可於全台7-ELEVEN門市使用，還能跨餐飲、加油站、百貨、藥妝等20大通路當現金花，與新北校園通合作讓親師生隨時隨地透過APP將累積的點數活用於日常消費，為全台產學APP應用模式。

教育局表示，校園通APP上學年度起向下延伸至幼兒園、向上涵蓋至高中職，從幼兒園、國小、國中到高中職學校的學校老師、家長和學生都可使用，今年2月開始開放私立學校申請使用。

教育局長張明文說，新北校園通APP以多元雲端服務、打造雲教室、數位教學好幫手及數據治理為開發主軸，行動化服務學校、教師、家長與學生，滿足多元化的教育需求。未來將持續與企業合作擴大使用層面，期待藉由校園通APP各項功能提供家長便利的校園應用，落實行政減量，提升校務經營效能，打造出全方位且適宜的智慧校園生態系統。