工會理事長被降職 雇主挨罰30萬

新北市勞工局今年查獲違法雇主合計583家、開罰3203萬元，其中全國知名電子零售業全國電子，將具有工會理事長身分的高姓店長調動為一般店員，高投訴到勞動部，新北勞工局認定全國電子歧視工會勞工，罰30萬元。全國電子表示，尊重裁罰，也恢復高的主管職務。

勞工局今年查獲違法雇主以未依法給付加班費最為嚴重，計有150家、其次為未依約給付工資82家、未詳細記載勞工出、退勤時間77家，除了全國電子被認定歧視工會成員，電腦週邊製造業新泰公司甚至使勞工月延長工時達88小時，且是第6次違反同規定遭加重裁罰50萬元。

全國電子高姓店長原任職於新莊民安店，得知自己被公司調動為非主管職後，不滿公司做法告上勞動部，勞動部裁決全國電子需回復主管職及主管加給。高再向新北市勞工局提出歧視工會勞工，勞工局審議後認定全國電子歧視工會勞工事實，影響勞工權益重大，因此對全國電子開罰30萬。

全國電子人資部表示，由於新莊民安店業績有下滑趨勢，公司因此在新興地區另開新店，期符合營運政策，同時也安排業績優秀的新店長營運民安西店，舊店收起後因此安排高店長至其他職務。經勞動部裁決後已恢復高店長的主管職務，對被開罰30萬元，表示尊重。

新北議員陳偉杰表示，勞工局經常性發布違法雇主名單及裁罰金額，但觀察並未能有效遏止資方違法行為，勞工局應積極將勞方及資方所面臨的困難彙整，以保障勞工工作的權益及福利，避免發布違法雇主名單流於形式。

議員卓冠廷表示，新北的小商家、中小企業數量是全國最高，勞工也是最多，常有雇主和勞工，因為不熟悉法令遭開罰來陳情，希望市府對於雇主勞權宣導能擴大辦理，持續深化校園勞權教育，從根本的改善勞工就業環境。

勞工局長陳瑞嘉表示，除了每兩個月發布一次違法雇主名單，勞工局也會對業者加強稽查頻率，另也安排專案檢查對客運、物流業容易超時工作的業者稽查，並加強工會與資方的協商，除避免工會經常性檢舉公司，公司也能主動有效保障勞工權益。