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新北烏來3警所正名具泰雅意義 族人4年期盼成真

中央社／ 新北21日電

新北市烏來區忠治、信賢、福山派出所名今天正名為具泰雅族意義的桶壁、哪哮、德拉楠。原本地名多由統治者決定，新北議員馬見說，「我們是誰由我們自己定義」，此刻已盼4年。

新北市政府警察局新店分局今天舉行桶壁（原忠治）、哪哮（原信賢）、德拉楠（原福山）派出所聯合正名揭牌典禮。

新店警分局指出，據當地居民表示過去地名多由統治者決定，以致名稱容易造成族群間衝突與誤解，尤其「忠治」、「信賢」、「福山」是國民政府時代改名，充滿威權與殖民優越，更讓泰雅族人反感。

在地的新北市議員馬見（Lahuy．Ipin）告訴中央社，能恢復「自己的名字」非常有意義，也是原住民轉型正義一環，雖然派出所正名看似是小小一步，但他們追求的原住民文化與歷史正義，正是由每一塊小碎片才能組合完整。

馬見表示，哪哮（Lahaw）在泰雅族語是森林的意思，得名於當時族人認為此處森林茂盛；德拉楠意指「祖靈稱許幸福」之地，這裡是族人最先抵達的地方，且自然資源豐沛；桶壁也被族人稱作Kayu，意指「樟腦寮」，因清朝時漢人在此處採樟腦。

他說，長輩表示族語命名都有背後文化歷史脈絡及故事，用族語的命名呼喊它，才能接近它最真實美麗樣貌。

馬見表示，中文難以表達原住民語的正確唸法，但派出所無法用羅馬拼音當作名字，因此才翻譯為哪哮等名稱，但哪哮也經族人召開部落會議同意，如此一來，從長輩到年輕一代都認可「這是我們的名字」。

他指出，部落會議同意後，民國109年經行政院原住民委員會核定通過正名，他們才送到警察局，「只是為了改名就等了4年」。

馬見表示，目前只有部落與派出所正名，接下來還要努力改里名，但要先經新北市民政局同意並經市議會審核，所以時間會更長。

他指出，烏來區內還有1個未正名的孝義部落，因歷史遷徙等因素已沒族人，因此未獲原民會授權部落地位，所以無法召開部落會議，也無法正名，還正在努力中。

新北市政府警察局新店分局表示，烏來區3個派出所依程序申請更名，新北市府今年2月17日核定後，警分局便著手辦理行政作業，並更換派出所牆面銜牌與機關戳章等，希望完成更名後，警民關係能更緊密，彼此守望、維護治安。

羅馬拼音 原住民語

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