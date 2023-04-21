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新北漳和國中羽球館重建案 江永昌：教部允補助

中央社／ 新北21日電

民進黨立委江永昌今天表示，教育部核定補助重建新北市漳和國中羽球館為多功能綜合大樓，讓學生新活動空間出現曙光。新北市府指出，羽球館封閉未使用，後續將規劃設計及拆建。

江永昌今天發布新聞表示，新北市中和區漳和國中羽球館於民國108年被檢測為海砂屋，專家在混凝土鑽心試體檢驗後發現，水溶性氯離子含量、中性化深度都嚴重超標，牆體鋼筋鏽蝕劣化、強度弱化，隨時有崩塌疑虞。經耐震能力評估牆體已無法補強，若持續使用恐危及學生安全。

他指出，校方只能選擇拆除羽球館，若重建，應屬地方政府權責，但礙於經費龐大，重建計畫始終遙遙無期。他積極推動重建，多次邀集相關部門會勘、會議討論，盼望中央資源與地方一起合作，協助地方發展。

江永昌表示，羽球館以往是學生重要的上課活動場域，也是當地里民各式大型集會活動的首選地點，更是災害發生時市民疏散安置計畫預定避難地。教育部昨天核定補助重建經費新台幣8226萬元，使重建計畫嶄露曙光，也展現中央與地方充分合作。

新北市教育局告訴中央社記者，教育部20日來函核定漳和國中「羽球館拆除重建多功能綜合大樓」案，核定經費為總經費3億6130萬元，中央補助8226萬元，市府將自籌2億7904萬元。

教育局指出，羽球館已封閉未使用，後續將辦理規劃設計及拆建工程。

教育部 教育局

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