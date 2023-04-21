健康共餐受歡迎 汐止忠山里長輩開心走出門

汐止區忠山里舉辦老人共餐已經好幾年，現在更加入健康促進課程，讓長輩們在吃飯前先做運動或是健康講座，相當受到歡迎，每個星期五都吸引上百位長輩走出家門，今(21)日汐止區長吳秀慈也特地前往和老人家同樂，並且為他們打菜，讓長輩好開心。

汐止區忠山里每個星期五都會舉辦健康促進課程，帶長輩們在吃飯前動健康做運動，有時候也透過遊戲訓練肌耐力，而中午時間到了，就是當天的重頭戲老人共餐，志工早早將團繕公司送來的美味佳餚就定位後，長輩們排隊取餐。

汐止區長吳秀慈指出，忠山里65歲以上的居民佔了很大部分，所以，里長很用心結合了社會局的資源有動健康，從早上9點一直到11點30分，今天來看覺得老師蠻會帶的，用多元方式讓長者讓長輩全身動一動，還有共餐也很熱鬧，菜色也不錯，舉辦這活動很有意義，讓長輩多走出門，也在地安老。

忠山里長吳國全指出，延緩失智失能健康促進課程及老人共餐活動，從108年舉辦到現在己經五年了，安排多元課程鼓勵長輩多走出來動一動，也和鄰居間情感交流，也發現越來越熱絡，共餐幾乎每個星期都有上百人來參加，當然，也很感謝辛苦的志工，讓活動能夠持續辦下去。

雖然，中間因為疫情停辦，不過，一解封里辦公處很快申請恢復舉辦，因為，里民也等好久，而當天共餐菜色很不錯有五道菜，有青菜、排骨、還有花椰菜等等，里民說每個星期都很期待星期五，可以走出家門也和鄰居們聊聊天很不錯。