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咖啡達人就是我 汐止70歲長輩也學手沖咖啡

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所推出的水返腳講堂「咖啡達人就是我」，連70幾歲的長輩都來學。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所推出的水返腳講堂「咖啡達人就是我」，連70幾歲的長輩都來學。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所推出的水返腳講堂，規劃了五大類多元課程，其中一堂咖啡達人就是我，吸引不少喜歡喝咖啡的民眾報名參加，就連70幾歲的長輩都來學，大家認真學習，為自己沖一杯好咖啡，課堂上咖啡學姊也就是新北市議員周雅玲也全程參與，分享手沖咖啡技巧。

在這門咖啡達人就是我的課程，是由實踐大學咖啡老師Candy教大家如何為自己沖一杯好咖啡，吸引不少喜歡喝咖啡的學員參加，就連70幾歲的長輩都報名，跟老師學了之後，有時候在家就自己沖來喝，阿嬤直說很幸福，這一天上課還自己帶了手沖器具來，雖然，才剛學但是穩定度、技巧都不錯，連咖啡學姊品嚐後都給80分。

新北市議員周雅玲表示，水返腳講堂咖啡課程的第二堂課，也很感謝區長在今年初建議水返腳講堂一定要將咖啡課納入，這次課程有7、80歲的大姊來參加咖啡手沖課程，真的很開心，大姊沖的真不錯，手很穩，沖的咖啡風味真的很棒，而透過學沖咖啡，也來認識新朋友。

實踐大學咖啡老師唐芯指出，大家在學手沖咖啡的氛圍中都很開心，這當中有70幾歲的學員，也沖的非常的棒，所以說沖咖啡是一門非常優雅、不分年齡的，大家都可以為自己沖一杯好咖啡很開心。

咖啡 實踐大學

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