汐止「打詐巡守隊」成軍 動員26個里守望相助隊

為有效預防詐騙案件發生，汐止警分局昨(20)日邀請轄內26個里巡守隊參與講習訓練，除分享巡守執勤經驗、技巧外，並共同研擬「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」對策，希望990位隊員合力成為打詐巡守隊，於鄰里內廣為宣導，以保障轄內居民的財產安全。

汐止警分局特別針對高發之假投資詐欺、解除分期付款、假網拍詐欺、假冒公務員等案類逐一解析犯罪手法及識詐要領，並播放汐止分局錄製之一系列反詐宣導短片，提供與會巡守隊知悉並深入里鄰宣導，以影片之影音穿透力，加強宣導力道，提升居民識詐意識，現場座無虛席，討論熱烈。

汐止區透過26個里的守望相助隊，共990位隊員合力成為打詐巡守隊，於鄰里執行巡邏工作，並將識詐觀念加以宣導，相信更能深入社區每一個角落，如同警察的眼睛及手、腳，成為警方最得力的助手。

汐止警分局長黃國政表示，詐騙集團大多會利用民眾撿便宜的心態或是不依照指示就可能會遭受損失等話術，引誘民眾掉入陷阱，依照指示匯款而受害，應特別留意，如有疑慮應撥打165反詐騙專線查證，以免上當受騙。汐止警分局除了持續查緝詐欺犯罪外，亦將透過實體及網路等管道，加強識詐宣導力道，以降低詐騙犯罪之發生。