連續十年「勇走水金九」 黃金博物館邀民眾漫遊

黃金博物館已經連續十年號召民眾勇走水金九，帶領民眾探索在地金礦秘境；金瓜石、九份有豐富的礦業資產與歷史遺址，很值得大家來行旅。每次活動均吸引不少民眾參加，今年文化行旅即日起接受民眾報名，歡迎民眾在後疫情時代一起邁出雙腳，漫步金九礦業文化。

黃金博物館館長謝文祥表示，今年將規劃三條不同的文化行旅，讓民眾有多元的選擇；四月遊程一推出就報名額滿，五月則是有「礦業遺址的探訪」，將走過石尾路、磅坑口、斜坡索道等礦業歷史痕跡，探尋繁榮的採金歲月；六月是「聚落文化史蹟體驗」，將探訪三毛宅、八角亭、三列厝、水圳橋等聚落景點，藉由親身接觸，領略不同風情的金瓜石山城特色。

文化行旅將在4至6月間舉行，每月皆有2梯次可參加，並在各梯次當月的月初開放報名；活動日前7天報名截止，每梯次人數限制10人，精緻小團，額滿為止。報名費每人100元，費用內容包含活動相關費用與保險等，活動全程約需要2至2.5小時，歡迎民眾報名參加。