賞螢正是時候 雙溪茶花莊生態豐富火金姑飛舞
四月份是螢火蟲的季節，在雙溪區多處都可以看到螢火蟲現蹤影，位在雙溪的茶花莊農園，占地廣闊，莊主莊豪雄長年的用心經營下，生態豐富，因此現正值螢火蟲季，也可以在茶花莊看到螢火蟲飛舞的壯觀畫面。
雙溪茶花莊是在地經營三十多年的生態農莊，早期以種植各式茶花為主，這幾年逐漸轉型成複合式生態園區，農莊努力經營各種自然生態植物，也成功復育螢火蟲棲地，每到四五月螢火蟲季節，總是會有許多遊客慕名而來，因此茶花莊也會規畫賞螢行程讓遊客一飽眼福。
茶花莊莊主莊豪雄說，園區占地廣大，除了種植季節性的茶花有800種，還有藥草植物區、有機蔬菜區、桂花林區、彩色野薑花區、河流生態區、賞鳥區、螢火蟲區等，有專業導覽員帶領導覽園區，可提供遊客認識不同的動、植物，在賞螢季節也歡迎遊客一起到茶花莊來欣賞火金姑漫天飛舞的畫面。
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