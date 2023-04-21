敦化國小涉統戰事件 北市議員籲各校遵守交流原則

台北市敦化國小合唱團錄製「我們同唱一首歌」影片登上中國春晚，遭指成中共統戰工具。議員指出，應通知各校在兩岸交流時遵守相關原則。教育局表示，會通知各校遵守。

台北市議會教育委員會今天召開會議，台北市教育局等單位列席。民進黨台北市議員王閔生詢問台北市敦化國小事件後續，引發藍綠市議員熱烈討論。

王閔生表示，敦化國小事件檢討報告校方雖認為未唱敏感歌詞，但校方是公務單位且合唱團被錄製唱統戰歌曲就不合適。

他說，台灣是民主自由社會，若以個人名義與中國交流不會被認為有問題，但台北市學校是公務機關，校長為校方代表就是要遵守相關規定，並非針對校長而是要討論相關程序及規定。

王閔生表示，此事件學生及家長可能只接到受邀表演活動的片面訊息，卻未被告知後續發生狀況，建議教育局通知各校在中國持續打壓台灣之際，北市各校在兩岸交流部分應遵守相關原則且可向教育局通報，要讓各校校長了解此事件後續嚴重性。

民進黨台北市議員王孝維指出，學校為公務單位，立場本來就與民眾不同，北市府對此應訂定更明確作法。

民進黨台北市議員簡舒培表示，兩岸有文化、教育等交流都樂觀其成，但敦化國小事件是中國藉著台灣學子達統戰效果，不是要針對校方或個人而是應針對事件。

國民黨台北市議員吳世正指出，台灣是民主社會，敦化國小事件是校長未遵守行政流程有疏失被懲處並非歌詞不當，教育局應訂定明確標準及程序，並告知校方遵守。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，尊重其他議員說法及教育局懲處結果，但有家長陳情指稱因媒體報導此事件後，網路出現扭曲校方的謠言。

王閔生指出，支持兩岸正向交流，但不應再發生類似敦化國小事件，提醒北市教育局應落實查察各校登錄資料狀況，並更謹慎處理校方在兩岸交流活動。

台北市教育局長湯志民會後接受媒體聯訪表示，會依議員建議通知各校有兩岸交流活動時應更注意相關規定及事項，並通報教育局；校方若受邀進行表演，已在13日再次發函告知各校應遵守高中以下學校受邀進行表演活動的作業原則。

簡舒培、民進黨台北市議員陳賢蔚日前揭露，敦化國小合唱團今年1月接受中國福建電視台邀約拍攝唱統戰歌曲「我們同唱一首歌」MV，內容登上中國春節晚會成為中共統戰樣板。台北市府調查後認定校方有3項行政缺失，懲處校長劉建男。