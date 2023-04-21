工會理事長調動被降職 全國電子遭認定歧視重罰30萬

全國知名電子零售業全國電子，日前在新莊開新店同時並收起舊的民安店，但舊店高姓店長(同時具有工會理事長身分)卻於收店後被調動成為一般職員損失主管加給，高店長認為公司藉此修理工會成員告上勞動部，新北市勞工局則認定全國電子歧視工會勞工，被勞工局重罰30萬元。

當時高店長原任職於新莊民安店，得知自己被公司調動為非主管職後，不滿公司做法告上勞動部，勞動部裁決全國電子需回復高店長主管職及主管加給。高店長之後再向新北市勞工局提出歧視工會勞工，勞工局審議後認定全國電子歧視工會勞工事實，影響勞工權益重大，因此對全國電子開罰30萬。

全國電子人資部對此表示，由於新莊民安店業績有下滑趨勢，公司因此在新興地區另開新莊民安西店期符合營運政策，同時也安排業績優秀的新店長營運民安西店，舊店收起後因此安排高店長至其他職務。經勞動部裁決後已恢復高店長的主管職務，對於被認定歧視工會勞工遭勞工局開罰30萬元，全國電子則表示尊重。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市、櫃公司者將加重裁罰金額20%。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

新北市勞工局表示，本次遭違反勞基法被裁罰計有236家業者，其中以未依法給付加班費最為嚴重計有54家；其次為未依約給付勞工工資有33家；至於未逐日記載勞工出、退勤時間，則有28家等，共計開罰1200萬元。