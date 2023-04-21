師生權力不對等 北市議員要求檢討不當管教調查SOP

北市校園發生霸凌或不當管教，校方處置若不夠細緻恐二度傷害學生。議員指出，校內調查一定會問學生與老師，在調查未完前，雙方可能會在同空間上課影響學生，應檢討SOP讓教師暫離教學現場或靜候調查，減少對孩子的傷害，也保護證據不被湮滅。教育局回應，現在教保員與教師，都有規定在調查流程中，學校得停聘調查，保障學生權益。

北市議會教育委員會今邀教育局、體育局進行工作報告並備質詢，議員吳世正指出，校園內發生管教不當恐怕會影響孩子，學校會先簡單調查，但問題是教育局應該要進一步規範調查程序，否則會造成孩子二度傷害。

吳世正指出，校內調查時，一定會找學生、老師詢問，常常發現雙方講一講讓學生重複受傷，可能校方也不太會相信學生，導致受害者不敢上學、害怕、哭鬧等，但校內調查是要確認事實，這對學生來說真的很難過，年紀較小的學童又不善表達，若生活記錄器沒有拍到證據，處裡起來就很棘手。

吳世正認為，校方調查程序應該要檢討，教育局要規定校方在調查時，第一時間要讓老師先暫停職務、離開教學現場3天，別讓加害老師、被害學生繼續在同個空間上課，好像什麼事情都沒發生，反而加大學生和家長的壓力，進一步保障學生權益。

吳世正說，通常案件送到教育局，都已經是學校確認了師有過失，但校內調查要更細緻，減少對孩子的傷害，學校是以學生為主，老師是比較有權勢的一方，成年人也較有能力應付，在權力不對等的情況下應該要保護學生，調查過程教師要靜候調查，若持續讓老師上課，要學生不要亂講，證據可能會被湮滅。

教育局長湯志民回應，依「教保服務人員條例」規定，教保服務人員涉有疑似管教情事，於調查期間，教保服務機構應予以暫時停聘、停職或停止契約執行；高中以下各級學校，則依「教師法」，在調查處理流程必要時可停聘調查審議。教育部、台北市設有反霸凌投訴專線，皆有專人接聽及管制，會持續透過多元管道向親師生宣導各項申訴管道。

湯志民說，教育局會續辦理多元活動及增能研習，強化學生法治觀念，建立同儕良善互動及學習控管個人情緒，強化親師辨識知能及完善學校輔導網絡，即時處理校園衝突事件，也會請學校透過各項研習與會議強化教師輔導與管教策略及專業知能，並安排教師以外輔導管教人員接受相關在職訓練，導引學生適性發展，創造友善校園文化及環境。