黃偉哲宣布：7月起開辦老人健保費補助 估28萬人受惠

眾所關注的老人健保補助，台南市長黃偉哲在今日在市政會議宣布，經過審慎評估，衡量各項市政建設、政府財政預算，以及廣納各界意見之後，將於今年7月起，在排富條件下，補助65歲以上長者或55歲以上原住民健保費用，全市符合資格的對象都可受惠。以每月最高補助826元，一年約1萬元，估有28萬長輩受惠。

黃偉哲表示，回應市民的期待，台南市政府責無旁貸，在遵守財政紀律的前提下，今年已將青銀福利、便捷交通、清廉勤政三大施政方向，一一落地執行。省最多的錢，是為了做最好的福利；勤儉持家，是為了扶老攜幼，這是對自己的要求，更是對台南市民的承諾。

社會局說明，台南市65歲以上長者或55歲以上原住民，設籍滿1年，將獲得台南市政府健保費補助，每人每月補助額最高可達826元。再者，為了便民服務、免去長者及其子女舟車勞頓之苦，健保費將由台南市政府逕行向健保署繳納，對長者及其子女而言，可說省錢又省力。

社會局表示，在一、為符合社會公平正義原則；二、穩定政府財務平衡；三、兼顧建設預算等三大因素之下，將最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未超過5%者列入補助對象，全市65歲以上長者或55歲以上原住民，符合資格者都可受惠，將自今年7月起開辦。社會局表示將開始進行行政作業，今年下半年約需14億元，將先行已編的10億元健保補助支應，若不夠再動用第二預備金。