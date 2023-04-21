飼主屢不繫繩致杜告犬咬博美 新北將重罰沒入犬隻

中央社／ 新北21日電

新北板橋1名飼主3月帶博美犬外出散步時，遭1隻由農委會列管且未依規定繫繩、戴嘴套的阿根廷杜告犬咬傷。新北動保處20日說，杜告犬的飼主是累犯，將重罰新台幣35萬並沒入犬隻。

農委會公告比特犬（美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬）、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬及獒犬等6種危險性寵物，依動物保護法規定，危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄犬隻，出入公共場所時應由成年人伴同，並採取適當防護措施。

新北市議員戴瑋姍接獲民眾陳情，指板橋區羅姓飼主多次帶杜告犬外出都不繫繩、也不戴嘴套，也導致犬隻攻擊其他狗與人，有飼主為了保護愛犬跌倒，3月更有人痛訴自己的博美遭這隻杜告犬咬住，傷痕累累，讓人非常害怕。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，這名羅姓男子已是累犯，先前已開罰過23萬餘元，也已提醒再不繫繩或戴嘴套就要重罰並沒入犬隻，由於屢勸不聽且再犯，這次將重罰35萬元並沒入犬隻。

楊淑方表示，狗通常在護幼、護食與護地盤時會展現攻擊性，其中又以護地盤而發動攻擊最常見，如果遇到未繫繩或戴嘴套的危險性犬隻，建議緩慢繞道而行，且不要直視，而是以眼角餘光留意犬隻動態，如果真的遭攻擊，建議用物品敲打狗的頭部或口鼻，較易讓牠鬆口。

楊淑方也呼籲飼主帶危險性犬隻出門一定要繫繩並加嘴套防護，因攻擊性犬隻咬傷人或動物，往往是因飼主未善盡管理責任造成。

美國 阿根廷

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