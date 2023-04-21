誇張！補習班8童塞1車還巴頭

新北市去年查獲補習班超載、未核備車輛等20輛次，前天又發生有補習班8名學童坐一台計程車，補習班員工甚至出手大力拍學生頭部，畫面被民眾拍下引發公憤，紛紛表達紛紛表示「沒愛心別當老師、不能接受！」新北市教育局昨前往稽查，依補習及進修教育法罰5萬元，打學生員工停職並接受調查，最重依違反兒少法罰60萬元。

新北市短期補習班交通車去年共開罰12萬元，違規樣態多為超載、車輛未核備、車齡超過10年等，今年1至3月也查獲違規3輛次，共計裁罰1萬8千元。

臉書社團「三重蘆洲幫」前天晚間有民眾貼出一段影片，表示在三重溪尾街330巷口，看見8名位學童和補習班員工等待共乘計程車，當學童陸續上車時，員工竟還突然用力打其中男童頭部，新北教育局獲報立即前往補習班稽查。

該補習班葉姓業者表示，目前案件仍在調查中，需等待調查結果出爐才能說明。

民眾批評，這麼多人擠一車安全是一大隱憂，花錢給學童上的補習班竟然這樣便宜行事，完全不把小孩人命當一回事。王姓家長說，補習班這樣不顧安全接送小孩、還出手打學生，絕對不會將孩子送到該補習班上課。

議員顏蔚慈指出，補習班不只做最壞示範更罔顧學生安全，希望教育局積極查證，並監督補習班改善，保障學童上下學安全，更免於肢體暴力的傷害。

議員王威元也說，很明顯違法超載，更擔心孩子成人肉氣囊，建議市府協助該補習班家長媒合附近合法補習班，給學童安全環境學習。

教育局表示，打學生員工先行停職並接受調查，最重將依違反兒少法開罰60萬元，並通報全國不適任系統永久不得擔任補習班員工。另補習班涉未依規定填報包含接送人員、違規擴增班舍等，依補習及進修教育法罰補習班5萬元。