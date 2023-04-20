沖繩設點跨境交易額低遭批胡鬧 悠遊卡：會調整站點

悠遊卡公司今天指出，去年在日本沖繩設站點，交易總金額約30萬元。議員批胡鬧，金額可能比前台北市長柯文哲率團到當地推廣考察費還低。悠遊卡表示，會調整站點提升使用率。

台北市議會交通委員會召開工作會報，台北市交通局、悠遊卡公司等官員列席備詢。國民黨台北市議員秦慧珠質詢，悠遊卡公司報告提到赴沖繩設置約2000個站點供民眾跨境支付，但未提到總收支。

悠遊卡公司總經理李志仁答詢，4成站點設在台灣觀光客常前往地點，6成在日本沖繩出入境地點但台灣觀光客較少使用。

悠遊卡公司副總經理林季良補充，跨境支付須記名且牽涉外匯申報等，使用率確實不高，經統計去年11月7日啟用至今年1月6日，總交易金額約新台幣20至30萬元。

秦慧珠得知後表示，悠遊卡赴沖繩設站點約2個月，總交易金額最高才30萬元，根本是胡鬧一場，恐怕比柯文哲率團到當地考察費用還少，應認真面對跨境支付狀況。

林季良會後接受媒體聯訪表示，悠遊卡跨境支付才啟用需打開知名度，且悠遊卡消費幾乎是吃喝的小額消費，跨境支付是盼替代零錢，目前設在沖繩站點只在單一店家非連鎖店家，將配合當地銀行針對台灣觀光客常去景點優先設置。

悠遊卡公司董事長林志盈指出，會調整在沖繩的悠遊卡跨境支付站點，盼提升使用率，因悠遊卡多使用在小額消費，將評估朝向設置大額消費的悠遊付為方向。

悠遊卡公司去年新聞稿提到，自去年11月7日起帶悠遊卡可在沖繩琉球超過2000個點嗶卡消費。另依北市府去年12月新聞資料指出，柯文哲率團隊及悠遊卡公司人員赴沖繩3天進行交流及行銷悠遊卡。