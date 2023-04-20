柯文哲嗡嗡包成歷史？北市民政局長：不可能叫嗡嗡包了

台北市長柯文哲任內發送嗡嗡包，過去共有八代各式不同嗡嗡包。台北市議員洪健益下午在議會民政部門質詢指出，今年北市還有嗡嗡包的預算，要不要繼續做？北市民政局長陳永德說，還沒做，但不可能叫嗡嗡包了。

陳永德說，嗡嗡包當時是為了配合十月慶典宣傳，主要是宣傳十月慶典，但當時柯文哲實在太紅了，宣傳十月慶典送嗡嗡包，但後來嗡嗡包比十月慶典還紅。

洪健益說，嗡嗡包已經出了八代，還會繼續做？因為是十月慶典包，嗡嗡包名聲大，每年都在搶，不能說搶購，是免費贈送，但若今年做了，要叫什麼包？叫國慶包或熊讚包？陳永德說，還沒做，也還沒規畫。

洪健益說，過去北市嗡嗡包發3500個，方式是採線上登記和現場發放，但報名12萬人，3000多人抽，是用台北市預算，柯文哲想當總統，外縣市來也可以，但嗡嗡包太少，第一代嗡嗡包連民代都要幫忙搶，現在蔣萬安沒這人氣，但他建議，如果要發，個人沒意見，但應以台北市民為主，陳永德說，同意。

洪健益也要求，歷年的嗡嗡包成本都不高，但希望如果要做，都用台灣製，柯文哲除了最後一年，其他都不知哪裡來的，所以應堅持用台灣製。陳永德也說好，契約上會注意。