汐止首場徵才活動很熱鬧 上千工作職缺媒合超過四成

新北市聯合徵才活動，今(20)日在汐止行政中心11樓舉行，時間一到，現場就來了不少求職人才，共35家廠商提供超過一千個工作機會，媒合率超過四成，吸引不少民眾就近找工作，趁著人多，新北市稅捐處也現場擺攤做稅務宣導。

汐止行政中心11樓，十點活動才剛開始，就已經幾乎坐滿了求職民眾，新北市聯合徵才活動汐止場，這次有35家知名廠商，提供1073個工作職缺，吸引好多人來找工作，不少汐止人來，希望就近找一份自己喜歡的工作。

這次有咖啡、電腦、餐飲業等，提供多元職缺，民眾來現場先填履歷，接著看看有什麼適合的職缺，現場就可以面試，對於可以就近找工作，民眾認為很方便，而趁著人多，新北市稅捐處也現場擺攤做稅務宣導，包括買東西要記得索取統一發票，還有就是牌照稅開徵了。

新北市稅捐處汐止分處審核曹宏道表示，今天是2023年新北市就業服務處的現場徵才活動，稅捐處今天也在現場設攤位進行稅務宣導，也提醒民眾四月份使用牌照稅已經開徵了，稅單在三月底都已經寄出去，如果有民眾還沒收到稅單，可以隨時打電話到稅捐處補發稅單，緊接著五月份是房屋稅開徵，四月底稅單就會寄發，到時候收到稅單的話，請大家記得如期繳納，避免逾期會有滯納金產生。

找工作，也進行稅務宣導，這次新北市聯合徵才活動汐止場，共有175人參加，收到的履歷有214份，媒合率超過四成。