汐止康誥坑溪床多淤積土丘 市議員會勘要整治

新北市汐止區康誥坑溪中上游，因為長時間的沖刷，岸邊不但堆了大量泥沙土石，也有許多從上頭沖下來的石頭堆積，影響到魚群生態，所以，今(20)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，希望進行整治，讓溪流生態更好。

白雲里長陳俊地說，汐止康誥坑溪生態不錯，不少鳥類棲息，整條溪看過去溪水清澈，不過，部分區段卻淤積嚴重，在宏國橋往下游也就是才新完工啟用的康誥坑公園這一段，岸邊堆了大量的土石沙丘，魚蝦根本難以存活，所以，希望相關單位能夠整治改善。

新北市議員張錦豪表示，在白雲里的康誥坑公園，很多遊客會帶著小朋友到公園玩，他們也建議在康誥坑溪上，因為有一些落石或土石坍方，希望可以整理一下，讓魚蝦能夠更適合在這裡生存，所以，今天找了市府水利局、農業局來一起討論如何讓康誥坑溪生態更好。

張錦豪指出，會勘後請相關單位在一個月內做好評估，尊重專業，希望康誥坑溪包括邊坡整理、將溪床的一些大石頭做移動調整，適合魚蝦生存，也讓康誥坑溪生態更多元。