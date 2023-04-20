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生態復育有成 平溪東勢國小爆量萬隻火金姑

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區東勢國小在里長李明宏和志工的細心復育下，今年螢火蟲爆量有萬隻在夜間閃耀，讓不少到訪遊客都感到很驚喜。圖／觀天下有線電視提供
平溪區東勢國小在里長李明宏和志工的細心復育下，今年螢火蟲爆量有萬隻在夜間閃耀，讓不少到訪遊客都感到很驚喜。圖／觀天下有線電視提供

四月份是螢火蟲的季節，在平溪區多處都可以看到螢火蟲現蹤影，位在東勢里的東勢國小，這兩年在里長和志工的細心復育下，今年螢火蟲爆量有萬隻在夜間閃耀，讓不少到訪遊客都感到很驚喜。

平溪區東勢里的東勢國小，雖然廢校已久，但這兩年里長著手打造成生態園區，復育生態有成，近期剛好是螢火蟲的季節，在東勢國小內就可以看到近萬隻的火金姑飛舞，場面壯觀。

東勢里里長李明宏說，今年有詢問專家建議，在三月除草過後，就沒有在除草，原因是要增加螢火蟲的食物和棲地，果然今年螢火蟲真的特別多，也歡迎大家來賞螢

民眾陳小姐也說，這兩個禮拜應該是螢火蟲數量最高峰的週期，幾乎每天晚上都有遊客造訪，邀請喜好大自然的朋友，一起搭上這股賞螢熱潮。

螢火蟲 平溪 賞螢 生態園區 廢校

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