快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

野柳國小音樂饗宴 提琴家辦走遍天涯海角音樂會

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
大提琴家張正傑教授音樂會在萬里的野柳國小奏起了樂章，讓偏鄉學童欣賞到國際級的音樂饗宴。圖／紅樹林有線電視提供
大提琴家張正傑教授音樂會在萬里的野柳國小奏起了樂章，讓偏鄉學童欣賞到國際級的音樂饗宴。圖／紅樹林有線電視提供

大提琴家張正傑教授許下要走遍天涯海角，到偏遠地區開100場音樂會的心願，近來這場難得的音樂會在萬里的野柳國小奏起了樂章，由台北市西北區扶輪社贊助，除了大提琴家張正傑，還邀請京劇大師朱陸豪和鋼琴家呂冠葶共同演出，將透過大提琴與鋼琴演奏和美猴王的趣味互動，讓偏鄉學童欣賞到國際級的音樂饗宴。

大提琴家張正傑說，這是自己許下的一個心願，因為在許多的偏鄉地區，想要到國家音樂廳或是衛武營等國家文化展演場館並不容易，因此希望透過自己走訪偏鄉，將音樂帶過去，讓更多的親子可以輕易的浸潤在音樂藝術中，甚至是有所啟發。而這場來到野柳國小，有特別安排帶著孩子們都漁港旁表演與聽演奏，希望透過音樂與家鄉的連結，讓孩子認同自己的家鄉。

在野柳國小的活動中心大提琴家張正傑與京劇大師朱陸豪還有鋼琴家呂冠葶，聯手創意設計演出互動，以有趣方式和孩子們「玩」音樂，拉近與音樂的距離，精彩的內容讓現場師生拍手喝采、歡笑聲不斷，而音樂會尾聲，張正傑也一圓烏克麗麗社團的小朋友希望能和大師合奏的夢想

野柳國小校長張錦霞說，4個月前非常驚喜收到張正傑教授願意到野柳國小演出的喜訊，全校師生都超級期待，最驚喜的是，張正傑教授還特別加演，邀請全校師生共同到學校旁的野柳漁港邊演出，讓孩子面對家鄉大海演奏，要用樂音讓大家感受家鄉之美，傳遞幸福的感動。

野柳國小 偏鄉 音樂會 夢想

延伸閱讀

島國之音自信壯闊 台灣愛樂首登甘迺迪藝術中心

大提琴家張正傑偏鄉演奏 音樂會謝禮收到「好事花生」

林口長庚醫院邀公益團體辦音樂會 關懷病友與醫療團隊

「只要參選一定當選」 民視前老董郭倍宏下戰帖：趙天麟立委當太久了

相關新聞

日本將迎「黃金周」長假 台北遼寧街熱炒店登日雜誌《BRUTUS》封面

日本4月底將迎來「黃金周」長假，據當地旅行社今年調查日本民眾於黃金周旅遊的動向，「台北」人氣已攀升至第二名。台北市觀光傳...

柯文哲嗡嗡包成歷史？北市民政局長：不可能叫嗡嗡包了

台北市長柯文哲任內發送嗡嗡包，過去共有八代各式不同嗡嗡包。台北市議員洪健益下午在議會民政部門質詢指出，今年北市還有嗡嗡包...

生態復育有成 平溪東勢國小爆量萬隻火金姑

四月份是螢火蟲的季節，在平溪區多處都可以看到螢火蟲現蹤影，位在東勢里的東勢國小，這兩年在里長和志工的細心復育下，今年螢火蟲爆量在夜間閃耀，讓不少到訪遊客都感到很驚喜。...

蔣萬安女閣員達3分之1遭藍議員斷定跳票 北市：目標4年達成

台北市市長蔣萬安上任快滿4個月，目前蔣市府的女性閣員比例僅達21.4％，國民黨議員秦慧珠今天在議會民政部門質詢表示，蔣萬...

悠遊卡沖繩設點僅4成台灣觀光客會到 北市議員批「胡鬧」

台北市前市長柯文哲任內推動悠遊卡跨境支付，去年11月7日起，民眾出國可於沖繩使用。台北市議員秦慧珠上午在議會交通委員會中...

再有公保地解編 新莊高中兩用地規畫公園、市場等設施

都市計畫一般會畫設「公共設施保留地」，新北近期力推解編，新北城鄉局公告，新莊區高中一、高中二合計約5.57公頃用地，未來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦