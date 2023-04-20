野柳國小音樂饗宴 提琴家辦走遍天涯海角音樂會

大提琴家張正傑教授許下要走遍天涯海角，到偏遠地區開100場音樂會的心願，近來這場難得的音樂會在萬里的野柳國小奏起了樂章，由台北市西北區扶輪社贊助，除了大提琴家張正傑，還邀請京劇大師朱陸豪和鋼琴家呂冠葶共同演出，將透過大提琴與鋼琴演奏和美猴王的趣味互動，讓偏鄉學童欣賞到國際級的音樂饗宴。

大提琴家張正傑說，這是自己許下的一個心願，因為在許多的偏鄉地區，想要到國家音樂廳或是衛武營等國家文化展演場館並不容易，因此希望透過自己走訪偏鄉，將音樂帶過去，讓更多的親子可以輕易的浸潤在音樂藝術中，甚至是有所啟發。而這場來到野柳國小，有特別安排帶著孩子們都漁港旁表演與聽演奏，希望透過音樂與家鄉的連結，讓孩子認同自己的家鄉。

在野柳國小的活動中心大提琴家張正傑與京劇大師朱陸豪還有鋼琴家呂冠葶，聯手創意設計演出互動，以有趣方式和孩子們「玩」音樂，拉近與音樂的距離，精彩的內容讓現場師生拍手喝采、歡笑聲不斷，而音樂會尾聲，張正傑也一圓烏克麗麗社團的小朋友希望能和大師合奏的夢想。

野柳國小校長張錦霞說，4個月前非常驚喜收到張正傑教授願意到野柳國小演出的喜訊，全校師生都超級期待，最驚喜的是，張正傑教授還特別加演，邀請全校師生共同到學校旁的野柳漁港邊演出，讓孩子面對家鄉大海演奏，要用樂音讓大家感受家鄉之美，傳遞幸福的感動。